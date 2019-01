Trivelle | il governo poteva bloccarle con un decreto legge | “Recupereremo con una norma

Trivelle - Pecoraro Scanio : “Il Governo smantelli le norme Sblocca Italia. Il Golfo di Taranto diventi Area marina protetta” : “È urgente smantellare le norme dello Sblocca Italia favorevoli alle trivellazioni e agli inceneritori”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione Univerde. Secondo Pecoraro Scanio, “la più chiara risposta alle giuste richieste di applicare gli impegni contro le trivellazioni petrolifere è il recepimento dei contenuti dei tre quesiti del referendum contro le politiche ...

"Di Maio mente : il governo poteva fermare le Trivelle nello Ionio. Persino Berlusconi bloccò i nuovi permessi". : "Di Maio mente: poteva bloccare anche con un decreto legge i nuovi permessi di ricerca nello Ionio. Erano procedimenti, cioè richieste di trivellazione, avviati con i passati governi, certo. Ma questo non significa che il governo attuale non potesse intervenire. Persino Berlusconi lo fece...".Enzo Di Salvatore, costituzionalista del comitato promotore del referendum No Triv, colui che scrisse i quesiti referendari sottoposti al voto degli ...

Gli ambientalisti sono in rotta col governo per una nuova questione Trivelle : Una piattaforma in Norvegia. (foto: Krister Soerboe/Bloomberg via Getty Images) In una sorta di revival politico del 2016, le trivellazioni in mare sono riemerse dall’oblio in cui erano precipitate dopo il referendum di aprile di quell’anno: allora si era votato – senza raggiungere il quorum – sull’estensione delle concessioni per l’estrazione di idrocarburi al largo delle coste italiane; oggi, invece, il governo è sotto ...

Autorizzate Trivelle nello Ionio - Di Maio : ratifica obbligata - porcata dell’ex governo : L’allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio». Il ministro dell’Ambiente Costa: al lavoro assieme al Mise per inserire nel dl Semplificazioni una norma per lo stop a 40 permessi pendenti

Trivelle - ambientalisti contro governo : “Nuovi permessi - air gun e concessioni troppo grandi”. Ministro Costa : “Falso” : Nuovi permessi di ricerca per gas e petrolio che fanno infuriare il Movimento No Triv; il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che fa alcune precisazioni in merito alla notizia (che smentisce) di 18 pareri favorevoli che il suo dicastero avrebbe rilasciato in un solo giorno; ancora repliche e controrepliche. Sotto il fronte Trivelle, se il 2018 si è chiuso in piena polemica, il nuovo anno non è partito secondo i migliori auspici. L’ultimo ‘caso’ ...

