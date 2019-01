Pitti Uomo 95 | day two | gli appuntamenti da non farsi scappare

Pence a Pitti Uomo - ispirazione dai luoghi d'infanzia : Roma, 8 gen., askanews, - Sono i luoghi dell'infanzia, boschi e foreste ad ispirare la nuova collezione Fall Winter 2019-20, disegnata da Dora Zecchin, creative director di Pence 1979. luoghi ...

A Pitti Uomo Clarks Originals rafforza autenticità : Roma, 8 gen., askanews, - In occasione di Pitti Immagine Uomo 95, Clarks Originals presenta il suo Autunno Inverno 2019-20 caratterizzato da nuovi modelli ispirati ai suoi classici iconici: ne nasce ...

Pitti Immagine Uomo - le aziende aretine presenti e il sostegno di Confindustria Toscana Sud : ... siamo pertanto interlocutori chiave nell'economia italiana verso i quali è doveroso realizzare interventi strutturali.'

Pitti Uomo 95 al via fra l'eleganza del made in Italy e uno sguardo al futuro : Quattro giorni dedicati alla moda, allo stile dell'Uomo moderno, alle ultime proposte dei grandi stilisti e degli artigiani di tutto il mondo. Firenze si veste di stile con la 95 edizione di Pitti ...

Rifò a Pitti Uomo con la prima collezione di abiti rigenerati : ... amministratore delegato di Rifò - l'industria della moda spreca globalmente circa un camion di tessuti al secondo: con Rifò proponiamo un modello di economia circolare che ha un respiro ...

Patrick Dempsey a Firenze per l'evento di moda 'Pitti Uomo' : Ancora una volta è l'Italia la meta preferita da Patrick Dempsey. L'attore, divenuto famoso per aver interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy, ha ufficialmente scelto il 'Bel Paese' per proseguire la sua sfavillante carriera di attore e non solo. Dopo aver partecipato come ospite nei vari programmi di Maria De Filippi, aver realizzato numerosi spot pubblicitari per la compagnia telefonica Vodafone ed aver girato in lungo ed ...

Pitti Uomo al via - dallo streetstyle all'eleganza made in Italy : tutte le tendenze dell'autunno : IL GIRO DEL MONDO Pitti è sempre più un emporio straordinario che permette di visitare il mondo camminando da un padiglione all'altro. In questo girare tra mille proposte, ci sono punti fermi. I fit ...

Pitti Immagine Uomo 95 : per Firenze quattro giorni da capitale della moda maschile : Il terzo è quello di Diadora che celebra i suoi primi 70 anni attraverso l'arte contemporanea e l'esposizione 'It plays something else' che ruota attorno al concetto di velocità nei diversi sport. L'...

La collezione Timberland x Christopher Raeburn si racconta a Pitti Immagine Uomo : Solo poche ore fa la collezione Timberland x Christopher Raeburn per la FW19 è stata svelata durante la London Fashion Week Men’s ed è già il momento di renderla nota ai numerosi visitatori del Pitti Immagine Uomo di Firenze. La linea (visibile all’interno dello spazio di Raeburn dall’8 all’11 gennaio) spazia dal footwear all’apparel, fino agli accessori, ed è la prima da quando il brand ha ...

Pitti Uomo 95 - gli eventi del primo giorno da non perdere : La più prestigiosa e attesa manifestazione di moda maschile a livello mondiale, Pitti Immagine Uomo, organizzata come ogni anno a Firenze presso la Fortezza da Basso, aprirà i battenti oggi, martedì 8 gennaio 2019. Il tema di questa edizione numero 95, che vede come Guest Designer Glenn Martens, direttore creativo di Y/PROJECT, è ARE YOU “IN” OR “OUT” OF THE BOX? Ogni edizione di Pitti Uomo è ...

Pitti Uomo 95 – In arrivo la collaborazione tra Timberland e Christopher Raeburn svelata alla London Fashion Week [GALLERY] : Timberland x Christopher Raeburn: la collaborazione Uomo FW 2019 svelata alla London Fashion Week in arrivo a Pitti Immagine Uomo 95. L’ampliata collaborazione footwear, apparel e accessori sottolinea l’impegno condiviso verso uno stile sostenibile Ieri sera durante la London Fashion Week Men’s, il Fashion designer Christopher Raeburn, il cui brand è sinonimo di un Fashion design intelligente e responsabile, ha svelato la sua ...

Pitti Uomo – Maison Zilli presenta la capsule collection “L’art dans la peau” [GALLERY] : Maison Zilli Pitti capsule: L’art dans la peau Un viaggio dall’Italia alla Francia, sulle orme del fondatore del marchio Alain Schimel, che sublima sulla pelle l’arte del Belpaese e il savoir faire artigiano con sede a Lione. Una capsule collection speciale, quella che la Maison Zilli presenta alla 95esima edizione di Pitti Uomo, e che vede rinsaldarsi l’asse franco-italiano: se nel 1965 infatti Alain Schimel creò ...

Pitti Uomo 95 al via domani a Firenze con tantissime novità : Pitti Immagine Uomo , la più grande kermesse italiana sul menswear e il lifestyle, prenderà il via domani 8 gennaio 2019 alla Fortezza da Basso a Firenze sino all'11 gennaio . L'inaugurazione della ...