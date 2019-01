L' Italia al Ces con 49 startup punta su salute | benessere e cibo

Calcio a 5 - i migliori Italiani della dodicesima giornata di A : De Luca solita certezza - Crema e Dalcin fanno sorridere le due siciliane : Andata in archivio la dodicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. MATTEO ESPOSITO (REAL RIETI): Nella goleada del Pala Gems il laterale del Real Rieti è tra i protagonisti. Una doppietta ed una prestazione sul campo solida hanno dato un grande contributo al successo nel derby contro la Lazio. Per lui, una partita da circoletto ...

Siria - morto Giovanni Francesco Asperti : Italiano - combatteva con le milizie curde : Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a Erbil sta seguendo il caso con la massima attenzione ed è in contatto con i familiari.Asperti era originario di Bergamo. I miliziani curdi, sul loro sito, hanno reso noto che l'uomo, conosciuto con il nome di battaglia di Hiwa ...

Pallanuoto - A1 2019 : i migliori Italiani della dodicesima giornata. Figlioli e Di Fulvio due certezze per il Settebello : Torna il campionato di A1 maschile di Pallanuoto: prima giornata dell’anno, il dodicesimo turno. Come previsto viaggiano a braccetto Pro Recco e AN Brescia, mentre soffre tantissimo ma riesce a vincere la BPM Sport Management, ancora sorprendente l’IREN Genova Quinto. Andiamo a rivivere questa giornata con i migliori azzurri in vasca. Francesco Di Fulvio: una costante di questo campionato, la Freccia Azzurra sta disputando forse la ...

Las Vegas - parata di startup Italiane per la fiera tecnologica Ces 2019 : ... non dovrebbe essere impossibile, visto, come indica Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, 'siamo un Paese noto in tutto il mondo per ingegno e creatività e dotato di buone ...

I babysitter/ Su Italia 1 il remake del film francese "Babysitting" - oggi - 7 gennaio 2019 - : I babysitter, la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi, lunedì7 gennaio 2019 con Paolo Ruffini, Andrea Pisani e Diego Abatantuono.

Calcio femminile - le migliori Italiane della dodicesima giornata di Serie A. Bonfantini una sentenza - Giacinti capocannoniere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il dodicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA) – Lei dice spesso di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic, per le caratteristiche tecniche e fisiche. Un modello impegnativo ma la punta gigliata, ...

‘Italia - come stai?’ : Francesco De Fabiani e Dominik Fischnaller atleti da gara secca : Il Tour de Ski appena concluso ha emesso un verdetto: Federico Pellegrino non è più solo. Francesco De Fabiani sembra aver compiuto finalmente un salto di qualità sotto il profilo mentale e prestazionale: ora sono due le punte azzurre nello sci di fondo. Non inganni il risultato finale del Tour de Ski: De Fabiani non è andato oltre il nono posto perché ha sofferto sulla salita conclusiva del Cermis, una scalata che per ora il valdostano non ...

Soliti Ignoti - speciale estrazione Lotteria Italia 2019/ Diretta streaming video : nuovo successo per Amadeus? : Lotteria Italia 2019 estrazione speciale I Soliti Ignoti: 5 biglietti vincenti Prima Categoria. Caccia a premio da 5 milioni. nuovo successo per Amadeus?

Scacchi - con Alessio Valsecchi l’Italia ha il suo sedicesimo Grande Maestro : Il 2019 dell’Italia Scacchistica comincia col piede giusto: Alessio Valsecchi, classe 1992, ha conquistato a Stoccolma la terza e definitiva norma di Grande Maestro, che gli permette di potersi così fregiare del massimo titolo assegnato a uno Scacchista. Valsecchi è il sedicesimo portacolori dell’Italia attualmente con il titolo di Grande Maestro (la lista comprenderebbe diciannove nomi, ma due, Mario Monticelli ed Enrico Paoli, sono ...

Manovra - Brunetta fa la sua previsione : 'Il 2019 sarà un anno di recessione per l'Italia' : Con un post sul suo blog personale 'Free News Online', il deputato ed accademico italiano Renato Brunetta ha rilasciato le sue valutazioni sui punti di criticità della Manovra di bilancio targata M5S-Lega, focalizzando l'attenzione sull’andamento dell'economia italiana nell'anno in corso. Brunetta: 'Il rischio recessione per l'Italia è ad un passo' Per l’economista di Forza Italia, a causa di fattori sia interni che esterni, il 2019 si accinge ...

Speed skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida campioni nell’allround : Seconda giornata delle tre in programma agli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani proseguono con le seconde prove sui 500 metri maschili e femminili e con le gare sui 1500 per uomini e donne e poi sui 5000 per le donne e sui 10000 per gli uomini. Molto bene Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, che si aggiudicano le graduatorie allround, mentre nelle distanze sprint sono in testa Noemi Bonazza e David Bosa. ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Ai Mondiali l’Italia maschile può salire sul podio in slalom e discesa. Vorrei essere competitivo fino a Cortina 2021” : Giuliano Razzoli, campione olimpico nello slalom speciale a Vancouver 2010, ha rilasciato un’intervista all’ANSA, nel quale ha parlato del futuro prossimo dello sci alpino italiano, guardando ai Mondiali e alle prossime stagioni di Coppa del Mondo. L’emiliano classe 1984 si attende grandi cose dalla prossima rassegna iridata dalla squadra maschile. L’azzurro ha parlato prima degli obiettivi personali: “Tornare sul ...

CES 2019 - l’Italiana Volta vince l’Innovation Award con la ciotola intelligente che riconosce l’animale domestico : L’intelligenza artificiale trova applicazione anche negli oggetti dedicati agli animali domestici. Con la ciotola Mookkie, capace di riconoscere il singolo animale, l’azienda italiana Volta® specializzata nello sviluppo di prodotti AI-centrici ha vinto l’Innovation Award nella categoria Smart Home al CES 2019. L’impresa riceverà il prestigioso premio il 7 gennaio a Las Vegas dalla Consumer Technonogy Association, l’associazione dei consumatori ...