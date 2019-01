Inseguito dalla polizia cade e sbatte la testa a Roma | morto un ladro

huffingtonpost

: #Roma inseguito dalla polizia cade e sbatte testa: muore ladro romeno. Il malvivente stava scappando in un terreno… - hele_fr : #Roma inseguito dalla polizia cade e sbatte testa: muore ladro romeno. Il malvivente stava scappando in un terreno… - infoitinterno : Inseguito dalla polizia a Roma cade e batte la testa: il ladro muore sul marciapiede - BlitzQuotidiano : Roma: ladro inseguito dalla polizia cade, sbatte la testa e muore -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Un romeno di 33 anni èdurante un inseguimento dellanella notte a. Tutto è nato quando una società di vigilanza ha segnalato il furto di un'auto con il satellitare. La macchina è stata intercettata ed è scattato l'inseguimento. All'altezza di via Salvatore Rebecchini, in zona Magliana, il conducente ha perso il controllo della macchina finendo contro il marciapiede. Sceso, ha iniziato a scappare a piedi in un terreno di campagna, ma è caduto ed è finito in un dislivellondo la