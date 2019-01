Il Napoli sfida Matteo Salvini : "Cori razzisti - noi ci fermiamo" : Il Napoli calcio contro Matteo Salvini. Una vera e propria sfida, quella lanciata al vicepremier che al termine dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva manifestato la sua contrarietà alla sospensione delle gare in caso di cori razzisti. Per Salvini, infatti, è impossibile far

Napoli - De Laurentiis sfida Salvini : «Stop in caso di nuovi cori razzisti» : Il Napoli conferma la linea della fermezza e l'intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite. Lo si apprende da fonti del club dopo...

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Matteo Salvini - Luigi De Magistris lo sfida in diretta tv : 'Finché sarò sindaco di Napoli...' : A Tagadà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il ministro degli interni Matteo Salvini: 'Fin quando sarò sindaco il porto di Napoli rimarrà aperto'. Il sindaco di Napoli nella trasmissione di ...

Matteo Salvini - Luigi De Magistris lo sfida in diretta tv : "Finché sarò sindaco di Napoli..." : A Tagadà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il ministro degli interni Matteo Salvini: "Fin quando sarò sindaco il porto di Napoli rimarrà aperto". Il sindaco di Napoli nella trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella si schiera in aperta polemica con il ministro dell'interno, manifes

De Magistris ora sfida Salvini : "Porto di Napoli aperto a Ong" : Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris non molla la presa. Ancora una volta mette le mirino il ministro degli Interni, Matteo Salvini . Il primo cittadino di Napoli intervenendo ad Agorà ha ribadito ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Ancelotti-San Siro nove anni dopo : in 62mila per la sfida al Napoli : Sono passati quasi nove anni dall'ultima volta, quel 24 febbraio del 2010 che segnò il suo primo ed ultimo ritorno a casa da avversario. Carlo Ancelotti e San Siro, un amore lungo tredici anni e ...

Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l'Inter : Milik favorito in attacco : Una vittoria di prestigio per mantenere aperto il campionato e per blindare il secondo posto. Carlo Ancelotti punta al colpo grosso domani sera a San Siro contro l'Inter nel Boxing Day italiano, ...

Inter Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni mi preoccupa'/ Il Presidente accende polemiche per la sfida di San Siro : Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire per le designazioni di Inter Napoli, convinto che Pier Silvio Mazzoleni non fosse la scelta giusta.

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...

Napoli subito a lavoro - Ancelotti sfida Spalletti : Non c'è tempo neppure per festeggiare il Natale. Ieri la vittoria sulla Spal, mercoledì il big match a San Siro con l'Inter, la più diretta inseguitrice del Napoli. Ancelotti non è un tiranno, ma il ...

Todibo - il Napoli lancia un'altra sfida alla Juve : Concentrata su De Ligt, la Juventus non perde di vista Jean Clair Todibo. Il diciottenne francese messo fuori rosa dal Tolosa dopo la decisione di non rinnovare il contratto, che gli permetterà di ...