Dalla Puglia a Roma | con i trattori per protestare Oggi la manifestazione di Coldiretti

Neve al Sud : Dalla Puglia a Matera disagi per il maltempo - interrotta circolazione dei bus : La Neve è caduta nella notte in diverse zone della penisola. dalla Murgia a Foggia si segnalano disagi legati al maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo diversi autobus non circoleranno anche a Matera, la città dei Sassi che stamane si è risvegliata imbiancata. Polstrada: “Mettetevi in viaggio solo se necessario”.Continua a leggere

Gelate dello scorso febbraio - 'Puglia snobbata Dalla legge di stabilità' Coldiretti : subito un decreto del governo : Qui ci sono in gioco le sorti di un settore portante per l'economia regionale, che da lustro alla Puglia all'estero, che fende ricca la nostra regione. Chi di dovere deve trovare una soluzione'. ...

Dalla Puglia a 'La prova del cuoco' : Giada Farano entra nel corpo di ballo della trasmissione di Elisa Isoardi : Tra i tanti spettacoli e video, si annovera anche la partecipazione di Giada Farano, non in ordine di tempo, nel video di 'Le Canzoni'con Jovanotti, con Jake la Furia in 'El Party', a Sanremo, al ...

Scia luminosa verde solca i cieli del Sud : tante segnalazioni Dalla Puglia : Una spettacolare Scia luminosa è stata avvistata poco fa, esattamente alle ore 23.45 di Domenica 2 Dicembre, nei cieli del Sud Italia. Una "palla infuocata" di colore verde è stata visibile per...

San Giuliano di Puglia - a 16 anni Dalla tragedia una verità difficile : Sono passati 16 anni, erano le 11:33 del 31 ottobre 2002, il Molise fu colpito da una scossa di magnitudo 5.4, l’ epicentro vicino al comune di San Giuliano di Puglia. Il terremoto fu avvertito in una vasta area dell’Italia centro-meridionale e provocò danni significativi solo nell’area vicino all’epicentro e nel paese di San Giuliano, ma crollo solo la scuola elementare, perche? Nel crollo morirono 27 bambini e una maestra. Il Sindaco, i ...