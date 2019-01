Volkswagen svela colonnine ricarica mobile per auto elettriche

Nuova Volkswagen Golf 8 : svelate le ultime anticipazioni [FOTO] : In attesa del debutto previsto per la fine del 2019 la Golf 8 viene anticipata da numerose indiscrezioni e immagini rendering Il prossimo giugno, l’attesissima ottava generazione della Volskwagen Golf entrerà in produzione, mentre il debutto sul mercato è atteso tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Nel frattempo aumentano anticipazioni e relative speculazione sulla Golf 8 che avrà l’arduo compito di bissare il successo globale ...