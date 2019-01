Supercoppa Juve-Milan | Salvini | “non ce la faccio a vedere una gara tra veli e burqa”

Supercoppa Juve-Milan - Boccia : “il calcio non deve occuparsi di queste cose” : “Il calcio deve avere una visione laica rispetto alla politica, non deve occuparsi di queste cose”. Sono le dichiarazioni del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ai microfoni di “Un giorno da pecora”, su Radio1, l’argomento continua ad essere le polemiche politiche legate alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan che si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita e scaturite dopo le voci su un ...

Supercoppa Juve-Milan - ancora Giorgia Meloni : “ci dicano come si devono comportate le italiane…” : “Nessuno chiede al calcio di risolvere qualcosa o di mettere in discussione i rapporti commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Chiedo semplicemente di trovare una nazione normale, dove le tifose italiane, non saudite, possano andare allo stadio senza correre dei rischi.” Sono le parole del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a 24mattino con Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, in relazione alle polemiche ...

Supercoppa Juve-Milan - Malagò sulle polemiche : “il trionfo dell’ipocrisia” : “La Supercoppa in Arabia? E’ il trionfo dell’ipocrisia da parte di tanti”. Sono le parole rilasciate dal presidente del CONI Giovanni Malagò, intervenuto ospite ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. Viene ricordato anche che “c’è stato un bando fatto correttamente a luglio del 2018 e la migliore offerta è stata quella dell’Arabia Saudita”. “Il problema è sorto con la ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : diretta tv in chiaro su Rai 1 il 16 gennaio : A giorni si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. Poco dopo, si disputerà la Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi Juventus e Milan. In palio ci sarà la 31ª edizione del trofeo. I due club si troveranno l’uno di fronte all’altro al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 20.30 locali (ore 18.30 italiane) di mercoledì 16 gennaio 2019. I campioni ...

Calcio - arrivederci vacanze - ora si torna in campo : per Juve e Milan c'è anche la Supercoppa : arrivederci vacanze, ora si torna in campo. Per la gioia di milioni di tifosi, che occuperanno i loro giorni tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, campionato, Champions ed Europa League. La Juventus ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Supercoppa - diffida Codacons per la Rai : 'Non deve trasmettere Juventus-Milan' : TORINO - Il Codacons interviene sul caso della partita di Supercoppa italiana, programmata in Arabia Saudita , con una diffida alla Rai . 'La rete di Stato è stata diffidata dall' Associazione a non ...

Juventus verso un gennaio intenso : dalla Coppa Italia - alla Supercoppa fino alla Serie A : La Juventus ha chiuso il 2018 da vera dominatrice del calcio Italiano. Adesso, dopo alcune settimane di riposo, in questo gennaio sarà chiamata a tornare a difendere la propria supremazia nelle competizioni già vinte nella scorsa stagione: ovvero Coppa Italia e Serie A, ma anche nella SuperCoppa Italiana, trofeo che manca dalla bacheca bianconera dal 2015. Vediamo maggiori dettagli su tutte le sfide nelle quali saranno impegnati gli uomini di ...

Supercoppa in Arabia - Radicali e +Europa davanti alla sede della Juve : “Giocatori scendano in campo con segno nero” : Flash mob, davanti alla sede della Juventus, di un gruppo di militanti di +Europa e dei Radicali Italiani contro la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. I manifestanti, con un cartellino rosso per dimostrare il loro disappunto nei confronti della Lega Calcio, hanno chiesto “che non si giochi la Supercoppa a Gedda o, quantomeno, che i giocatori scendano in campo con un segno nero sul volto”. “Un mese fa tutti paladini dei ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...