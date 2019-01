Papa Francesco | nazionalismo non prevalga su giustizia e diritti

Sui migranti Salvini sfida tutti. Anche Papa Francesco : Italia: Salvini, “lo sceriffo con le foto dei gattini” che detta l'agenda politica del paese Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - In Italia, è il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che “detta l'agenda politica” del paese. Lo sostiene il qu

Antonio Socci : Papa Francesco - i migranti e Satana Salvini - così la Chiesa si sta auto-distruggendo : Ma che sta succedendo nella Chiesa cattolica? La situazione non è solo catastrofica: è anche assurda. Infatti la realtà parla di chiese che si svuotano drammaticamente in Occidente e di un Oriente dove i cristiani sono duramente perseguitati. La realtà parla di sparizione dei tradizionali movimenti

Sea Watch - Papa Francesco si appella a Salvini ma lui : 'Porti chiusi' : Del resto non è la prima volta che il Pontefice dimostra di seguire con interesse i fatti di cronaca, specie per quanto riguarda la questione dei migranti . Già la sera della vigilia di Natale Papa ...

Sea Watch - Papa Francesco si appella a Salvini ma lui : 'Porti chiusi'. : Del resto non è la prima volta che il Pontefice dimostra di seguire con interesse i fatti di cronaca, specie per quanto riguarda la questione dei migranti . Già la sera della vigilia di Natale Papa ...

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : 'Porti chiusi agli immigrati' : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei 'concreta solidarietà'. 'Da parecchi giorni ...

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : "Porti chiusi agli immigrati" : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei "concreta solidarietà". "Da parecchi giorni 49 persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicur

Sea Watch e Sea Eye - appello di Papa Francesco : “Siate solidali e fate sbarcare i migranti” : L'appello del Pontefice, durante l'Angelus, ai leader dei Paesi europei affinché dimostrino "solidarietà". Ma proprio stamattina Salvini è tornato a insistere: "Porti italiani sono e rimarranno chiusi". Bergoglio annuncia anche la Pasqua 2019: sarà il 21 aprile.Continua a leggere

Per i migranti della Sea Watch ci prova Papa Francesco : "Accorato appello ai leader europei" : La Chiesa si sta muovendo con tutte le forze per i migranti del Mar Mediterraneo, guardando con particolare attenzione ai 49 migranti che sono al largo di Malta da diversi giorni sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. Dopo la Cei, la Fondazione Migrantes, Civiltà Cattolica e molti vescovi e cardinali, tocca a Papa Francesco nel corso dell'Angelus far sentire il suo "accorato appello", finora inascoltato tanto in Italia quanto in ...

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Papa Francesco alla messa dell'Epifania : 'Prendiamoci cura dei corpi provati dalla sofferenza' : È sempre grande la tentazione di confondere la luce di Dio con le luci del mondo'. La luce della mitezza, dell'umiltà, dell'amore non inseguono 'i seducenti bagliori del potere e della ribalta'. E ...

Auguri buona Epifania : frasi religiose e citazioni di Papa Francesco : Mancano solo poche ore all'Epifania 2019, giorno in cui la religione cattolica ricorda l'arrivo dei re Magi a Betlemme. Con il loro carico di oro, incenso e mirra, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare sono giunti dall'Oriente per adorare il bambino Gesù, il "re dei Giudei" che era appena nato. Se nella tradizione popolare italiana, il 6 gennaio è spesso caratterizzato dai festeggiamenti per l'arrivo della Befana, con i suoi doni per i bambini, è ...

Pedofilia - Papa "contro abusi serve conversione"/ Lettera Francesco ai vescovi Usa : coperture minano la Chiesa : Papa Francesco scrive Lettera ai vescovi Usa su dramma della Pedofilia: 'contro abusi serve la conversione, non le commissioni'. Le coperture e la Chiesa

Pedofilia - parla Papa Francesco : “Abusi e coperture hanno minato la credibilità della Chiesa” : La lettera di Bergoglio ai vescovi degli Stati Uniti. "Negli ultimi tempi la Chiesa si è vista scossa da molteplici scandali che toccano nel più profondo la sua credibilità. Tempi burrascosi nella vita di tante vittime che hanno subito nella loro carne l'abuso di potere, di coscienza e sessuale da parte di nostri ministri".Continua a leggere

Papa Francesco - via libera a asportazione dell’utero se ‘non idoneo a procreazione’. Poi condanna gli ‘ipocriti della fede’ : Via libera da Papa Francesco all‘asportazione dell’utero se “non idoneo alla procreazione”. La svolta è arriva ieri quando il pontefice ha risposto a un dubbio sollevato dalla Congregazione della dottrina della Fede. La pratica, condannata dal Vaticano se finalizzata alla sterilizzazione, è ora concessa alle donne di fatto già sterili. Il caso era stato affrontato anche nel 1993 ma all’epoca il dicastero vaticano ...