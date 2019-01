Maltempo | scuole chiuse martedì 8 gennaio per allerta neve | l’elenco completo delle

Maltempo Campania : scuole chiuse in provincia di Salerno : A seguito dell‘allerta meteo, diversi sindaci della provincia di Salerno hanno firmato apposite ordinanze di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado: istituti chiusi questa mattina in numerosi Comuni dei comprensori del Tanagro e del Vallo di Diano. Le attività didattiche oggi sono sospese a Caggiano, Montesano sulla Marcellana e Teggiano. A Padula scuole chiuse sia oggi che domani. L'articolo Maltempo Campania: scuole chiuse in ...

Maltempo Molise : scuole chiuse a Campobasso e in numerosi altri Comuni : A causa del Maltempo, in 28 Comuni del Molise i sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse: in una decina le aule resteranno deserte anche domani. Il territorio nei giorni scorsi è stato bersagliato da nevicate abbondanti e temperature gelide che hanno paralizzato la circolazione. Da oggi i mezzi pesanti sono tornati a transitare in provincia di Campobasso, dopo il blocco durato tre giorni. L'articolo Maltempo Molise: scuole chiuse a ...

Maltempo in Sicilia - ordinata chiusura scuole a Enna per neve : Lunedì a Enna le scuole rimarranno chiuse per consentire alla protezione civile di sgomberare i cumuli di neve formatisi in questi giorni. Lo ha deciso il sindaco Maurizio Dipietro con un'ordinanza. ...

Maltempo : emergenza neve rientrata a Matera - riaprono le scuole : Il Comune di Matera ha deciso di cessare le attività del centro operativo comunale (Coc) della protezione civile, non ravvisando ulteriori necessità legate al Maltempo. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio e hanno lavorato al controllo delle alberature che sorgono nei pressi degli edifici scolastici. Gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per permettere l’ingresso degli ...

Maltempo Campania : domani 7 gennaio scuole chiuse ad Ariano Irpino - Calitri - Cassano Irpino e Bisaccia : Nonostante l’emergenza neve in provincia di Avellino abbia concesso una tregua, per la notte si prevede un abbassamento delle temperature che dovrebbe portare a gelate notturne: a causa del rischio di ghiaccio sulle strade, i sindaci di Ariano Irpino, Cassano Irpino, Calitri e Bisaccia hanno emesso un’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 7 gennaio. Le lezioni riprenderanno regolarmente in tutti gli ...

Maltempo - a Isernia si va verso la riapertura delle scuole. Lezioni sospese in altri comuni : Il sindaco d'Apollonio ha assicurato che gli impianti di riscaldamento sono stati attivati e che si sta lavorando per rendere accessibili tutti gli istituti. L'elenco dei paesi dove le vacanze saranno ...

Maltempo : asili nido e scuole infanzia chiusi nel Tarantino : Mercato settimanale del sabato della frutta, asili nido e scuole dell’infanzia paritarie domani saranno chiusi a Martina Franca (Taranto) a causa dell’andata di gelo e della neve. Lo ha disposto stasera con due ordinanze il sindaco Franco Ancona. Stasera, inoltre, si e’ tenuta in Comune una nuova riunione di aggiornamento del Centro operativo comunale insediato allo scopo di monitorare la situazione. Le quattro ditte private ...

Maltempo - neve in provincia di Salerno : oggi chiuse scuole e campus universitario : Il sindaco di Fisciano, nel Salernitano, ha disposto, con urgenza, la chiusura del campus universitario e di tutte le scuole per la giornata di oggi. Una nevicata “continua a imperversare creando notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale“, si spiega nell’ordinanza emessa stamani dal primo cittadino. Anche il sindaco del vicino comune di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha firmato un’ordinanza che dispone la ...

Maltempo e neve al Centro/Nord : scuole chiuse e criticità sulle strade - il punto della situazione : Una perturbazione di origine atlantica ha innescato un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ieri ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Quella trascorsa è stata una notte di neve al Centro/Nord Italia: fiocchi sono caduti in Emilia-Romagna, con accumuli importanti tra Parma, Reggio Emilia, ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Lunedì 17 Dicembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : temporali in arrivo domani al Centro–Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta neve a Urbino : domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse : A causa allerta neve, a Urbino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 17 dicembre 2018. Considerato che le previsioni meteo indicano abbondanti nevicate nella notte fra domenica e lunedì, per lunedì 17 dicembre il sindaco di Urbino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale. L'articolo Maltempo, allerta neve a Urbino: domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse ...

Maltempo e neve a Siena : scuole chiuse a Chianciano : Il sindaco di Chianciano Terme (Siena), Andrea Marchetti, ha disposto la chiusura delle scuole nel territorio comunale a causa della neve caduta nella notte e nelle prime ore del mattino. Il provvedimento è valido per la giornata di oggi “per le scuole di ogni ordine e grado e per i servizi educativi del territorio“. L'articolo Maltempo e neve a Siena: scuole chiuse a Chianciano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e neve all’Aquila - ma niente scuole chiuse : L’Aquila si risveglia imbiancata dalla neve ma le scuole rimangono aperte per decisione del Comune: a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici e le valutazioni di Protezione civile e Polizia municipale, il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di non procedere alla emanazione di ordinanza per la chiusura degli istituti. Le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo sono aperte. Dalle prime ore della giornata sono al lavoro uomini e ...