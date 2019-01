Maltempo | frana Bussoleno | dalla Regione Piemonte oltre 3 | 5 mln

Maltempo Sicilia : frana ad Alicudi - famiglie isolate : Nelle Eolie, ad Alicudi, a causa di una frana, 6 famiglie sono rimaste isolate. Lo smottamento interessa la località vicino il vallone e ha comportato l’isolamento della zona. L'articolo Maltempo Sicilia: frana ad Alicudi, famiglie isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : grossa frana a Castelmola : Un’enorme frana si è verificata sotto il centro abitato di Castelmola, collina a nord di Taormina, nel Messinese. Grossi sassi, a causa del Maltempo, sono precipitate sulla strada provinciale, che e’ l’unica di via di accesso al paese che rischia di rimanere isolato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. “Per i lavori di consolidamento del costone – spiega il sindaco Orlando Russo – sono stati stanziati ...

Maltempo : riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana : E' stata riaperta al traffico la strada statale 289 'Di Cesarò', chiusa per frana in precedenza in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 7 all'interno dell'area comunale di Acquedolci, in provincia di Messina. La circolazione è stata ripristinata. Lo comunica Anas.

Maltempo Palermo : crolla controsoffitto in liceo - strada chiusa per frana : A causa del Maltempo si è registrata una infiltrazione d’acqua, che ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto nel liceo “Regina Margherita“, nel centro storico di Palermo. Il cedimento si è verificato stamattina. Non si registrano non ci sono feriti. A causa delle avverse condizioni meteo, la strada statale 643 ”Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa ...

Maltempo - frana a Vesima : Aurelia chiusa nel Ponente : Code anche in A10 in direzione di Genova per incidente su A26 (sottotitolo). Una frana nel Ponente di Genova, nella zona tra Voltri e Vesima, ha causato nel pomeriggio la chiusura dell’Aurelia all’altezza del civico 18 di via Rubens. Sul posto sono impegnati dal primo pomeriggio vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai tecnici che stanno studiando gli interventi di ripristino per il cedimento dell’asfalto, sulla strada ...

Maltempo - frana nel Trentino : strada interrotta per 4 giorni : Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria. Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ...

Maltempo - paura al Circeo per una frana : la Pontina tagliata in due : La pioggia ha provocato uno smottamento all'altezza di San Vito, a pochi chilometri da San Felice Circeo, in provincia di Latina. Si è aperta una enorme voragine che ha tagliato in due la Pontina. Un'...

Maltempo Toscana : frana sull’argine di un torrente a Camaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale 200 nel sassarese dopo la frana : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 200 'dell'Anglona', chiusa il 29 ottobre scorso a causa di una frana all'altezza del km 29, nei pressi di Castelsardo, in provincia di Sassari. La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione delle operazioni di disgaggio e rimozione dei massi instabili presenti sul versante. Lo comunica Anas.

Maltempo Liguria : frana strada nel genovese - isolate 250 persone a San Carlo di Cese : Intense precipitazioni hanno colpito ieri la Liguria e in particolare la provincia di Genova, causando ancora una volta disagi e danni sul territorio. Nella serata di Sabato, in Val Varenna, sulle...

Maltempo - frana in val Imagna nella Bergamasca : isolate 30 famiglie : Una frana è caduta questa mattina in valle Imagna, a Capizzone (Bergamo), e ha invaso la strada comunale che conduce alla localita' Mortesina, frazione di Capizzone. Nessuno e' rimasto ferito ma la strada è bloccata. nella frazione vivono una trentina di famiglie, per un totale di 80 persone, che sono rimaste isolate.

Maltempo - frana nel Palermitano : il Comune di Terrasini fa evacuare le case : Il Comune di Terrasini ha deciso di fare evacuare, in via precauzionale, le case nella zona dello smottamento che ieri sera ha danneggiato la condotta idrica. La frana ha interessato un terreno attraversato dalla condotta che dal lago Jato/Poma porta l’acqua a Palermo. Su un altro fronte, stamane era stato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, a comunicare la decisione, presa sempre in via precauzionale, di sgomberare 40 abitazioni per ...

Maltempo - cede la piazzetta di Portofino. Treno deraglia per una frana : Il Maltempo non concede pace a Portofino . Nella piazzetta , cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle violente piogge cadute tra ieri e oggi. L'acqua ha fatto gonfiare il rio Fondaco che ...

Maltempo Liguria : frana su binari - lieve deragliamento di un treno : Paura e disagi in mattinata in Liguria, nel genovese. Una frana ha investito parte del treno Regionale 11361, partito da Brignole e diretto a La Spezia, all´altezza di Santa Margherita Ligure,...