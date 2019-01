F1 | Mattia Binotto | l’uomo preferito da Sergio Marchionne per completare l’opera?

oasport

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Un fulmine a ciel sereno, è proprio il caso di dirlo. La Gazzetta dello Sport ha scosso i cuori degli appassionati di F1 e dei tifosi della Ferrari stamane: via il Team Principal Maurizio Arrivabene e incarico a, il responsabile dell’area tecnica della scuderia di Maranello. La notizia, probabilmente, ha stupito gli stessi vertici del Cavallino Rampante che sono stati colti in contropiede da questa rivelazione e ancora l’ufficialità non arriva.Sta di fatto che questa rivoluzione non stupirebbe più di tanto anche se si riteneva che fossee non Arrivabene sul piede di partenza. I dissidi tra il manager bresciano e l’ingegnere nativo di Losanna erano ormai noti. Le considerazioni pubbliche del Team Principal circa le difficoltà nello sviluppo della monoposto nell’ultima parte del 2018 rappresentavano un chiaro attacco a chi aveva ...