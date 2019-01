Al via la campagna di raccolta fondi “Tutti Uguali” per garantire cure e inclusione ai

“Carpisa for everyone” – Al via la nuova campagna televisiva per il Natale 2018 [GALLERY] : Natale 2018: al via la nuova campagna televisiva “Carpisa for everyone” A Natale, trovare il regalo perfetto non è mai semplice, che sia per la mamma, la sorella, la migliore amica o il fidanzato. Ma Carpisa, grazie all’ampia e variegata offerta delle proprie collezioni, è sicuramente il brand perfetto per trovare la soluzione e il prodotto adatto a tutti. Ed è proprio questo che mostra il nuovo spot del marchio, in programma dal 5 al 15 ...

Milan - al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno : Il Milan offre la possibilità ai suoi tifosi di sottoscrivere l'abbonamento per seguire la squadra nel girone di ritorno L'articolo Milan, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boldrini - Saviano & Co. "testimonial" della Lega : la campagna di Salvini : Da Laura Boldrini a Roberto Saviano. Ma anche Fabio Fazio, Chef Rubio, Asia Argento, Oliviero Toscani, Fabrizio Corona, Elsa Fornero e persino Emmanuel Macron. Tutti testimonia - a loro insaputa - della manifestazione "Prima gli italiani, #dalleparoleaifatti" che la Lega ha indetto per l'8 dicembre.Al grido dello slogan "Lui non ci sarà" o "Lei non ci sarà", Matteo Salvini chiama a raccolta i cittadini perché scendano in piazza a Piazza del ...

Agricoltura : Sadam - al via raccolta offerte per campagna bieticola : Roma, 26 nov. (Labitalia) - Sadam e le associazioni bieticole hanno siglato le linee guida per dare[...]

I giocatori danno il via a una campagna per far comparire la nonna giocatrice di Skyrim su The Elder Scrolls 6 : Sembra un'eternità da quando è stato pubblicato l'ultimo gioco di The Elder Scrolls (sette anni, per la precisione), e probabilmente ci vorranno diversi anni prima di vedere il prossimo. Sarà una lunga attesa, e per alcuni fan più anziani, è davvero una corsa contro il tempo. Ma, come segnala Eurogamer.net, grazie ad una campagna online i fan sperano che almeno la "nonna di Skyrim" sarà coinvolta nel prossimo capitolo.Come forse la nonna più ...

Violenza sulle donne - al via la campagna #nonènormalechesianormale : Roma - 'Il contributo generoso di decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda, dello sport, dell'università, dell'informazione e della politica seguitissimi sui canali social, ha fatto sì che la campagna contro la Violenza sulle ...

Violenza sulle donne - al via campagna "Non è normale che sia normale' - : L'iniziativa è stata lanciata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna: tutti sono invitati a partecipare postando sui social una foto o un video con un segno rosso sotto l'occhio e usando l'...

Violenza sulle donne - al via campagna “Non è normale che sia normale" : Violenza sulle donne, al via campagna “Non è normale che sia normale" L'iniziativa è stata lanciata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna: tutti sono invitati a partecipare postando sui social una foto o un video con un segno rosso sotto l'occhio e usando l'hashtag #nonènormalechesianormale. Tanti i volti noti che ...

Rinnovabili : al via la prima campagna per finanziare l’eolico dal basso : I proprietari di impianti fotovoltaici in Italia sono centinaia di migliaia, ma i soggetti che possono dire di aver sostenuto economicamente altre fonti di energia rinnovabile sono relativamente pochi. Nasce da questa considerazione l’idea di costruire una nuova società, Wind Energy Efficiency srl (WYE), che raccolga capitale dai piccoli investitori per realizzare impianti eolici, considerati da molti l’emblema delle energie Rinnovabili. ...

'Il tuo video per difendere le donne' - al via la campagna contro le violenze : ROMA - Posta un tuo video contro la violenza sulle donne e contro i femminicidi. È questa la richiesta della campagna di sensibilizzazione che verrà lanciata oggi alla Camera dei deputati dalla ...

"Il tuo video per difendere le donne" - al via la campagna contro le violenze : Con l'hashtag #Nonènormalechesianormale l'iniziativa social della Camera in vista della giornata mondiale del 25 novembre per la lotta allo stalking e ai femminicidi

Distrofia muscolare - la raccolta fondi “In viaggio con Luca” : fino al 2 dicembre la campagna per un aiuto al diritto alla cura : Il diritto alla cura delle persone con Distrofia muscolare, in particolare quelle con Distrofia di Duchenne e di Becker, è al centro della nuova campagna nazionale di raccolta fondi dell’associazione Parent Project onlus. L’iniziativa di sensibilizzazione dell’organizzazione di pazienti e genitori con figli distrofici si chiama In viaggio con Luca e “consentirà – spiega al Fatto.it il presidente di Parent Project Luca Genovese – di ...

Assocarni : "La carne è importante - al via campagna informativa" : Roma, , askanews, - "Assocarni ha deciso con questa campagna informativa di informare in maniera corretta il consumatore attraverso uno strumento autorevole, quello di lezioni di etichetta. L'intento ...

Al via campagna informativa per consumo consapevole carne bovina : Roma, 16 nov., askanews, - Informare il consumatore sui valori nutrizionali della carne bovina italiana, sull'importanza delle proteine animali nella dieta mediterranea e sul contributo della ...