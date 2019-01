Iscrizione scuola primaria e secondaria 2019 | tutto quello che c' è da sapere - Sky TG24

Berlino - scuola materna nega Iscrizione al figlio di un membro di Afd : In Germania si è recentemente innescata una forte polemica a causa della decisione di una scuola materna di Berlino di nega re l" iscrizione al figlio di un esponente del partito nazionalista AfD.Il preside dell"istituto per l"infanzia ha infatti in questi giorni comunicato ai genitori del bambino che la "stragrande maggioranza" dei docenti della struttura si sarebbe espressa contro l"ammissione di quest"ultimo. Secondo i media tedeschi, gli ...

Contributo volontario Iscrizione a scuola - è obbligatorio? Come funziona : Arriva il momento, ogni anno, in cui ignari genitori intenti ad iscrivere il proprio figlio o la propria figlia a scuola si chiedono, ma il Contributo volontario iscrizione a scuola è obbligatorio o no? Il Miur, nella circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20, che si potranno effettuare dal 7 al 31 gennaio 2019, ha dedicato un paragrafo al Contributo volontario che le scuole chiedono alle famiglie, facendo il punto sulle modalità ...