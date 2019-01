agi

: 'Chiudere le centrali a carbone significa mettere la Sardegna in ginocchio' #energia #ambiente #Sardegna - Agenzia_Italia : 'Chiudere le centrali a carbone significa mettere la Sardegna in ginocchio' #energia #ambiente #Sardegna - mauriziogabrie4 : Hanno commissariato la mia banca ..la Carige ..penso che il problema nasca successivamente cioe' c ' e' la paura… - 7virgola : @Andrea90566553 @FBiasin Peccato che tu non conosca il calcio. A centro area Lautaro è stato anticipato di poco da… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) La, ancora senza metano, rischia di pagare un prezzo altissimo, in termini di migliaia di posti di lavoro persi, per la decisione del governo di accelerare la chiusura delletermoelettriche a. Lo segnala il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, in una lettera inviata l'ultimo dell'anno al premier Giuseppe Conte e ai ministri dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e dell'Ambiente, Sergio Costa.Il riferimento è alla 'determina' del direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del ministero dell'Ambiente con cui è stata avviata la fase di abbandono dell'impiego del, gas siderurgici e di raffineria, che dovrà concludersi entro il 2025. La disposizione - osserva Pigliaru nella nota inviata anche ai presidenti delle regioni e delle Province ...