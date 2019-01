Saviano vs Salvini | scambio di insulti | ' Non fare il clown' | ' Pseudoscrittore'

Salvini - Saviano : è di nuovo polemica sui 49 migranti ancora in mare : Salvini è finito nuovamente nel mirino polemico dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano. A far riesplodere un confronto, a dire il vero mai sopito, è la vicenda della nave Sea Watch che, da giorni ormai, è attraccata davanti alle coste maltesi in attesa di poter far scendere i 49 migranti che si trovano a bordo. Contro la scelta, fortemente sostenuta da Salvini di non aprire i porti italiani, si è scagliato ieri pomeriggio, con un video dai toni ...

Saviano a Salvini : “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone”. Poi attacca : “Sui porti chiusi stai mentendo” : “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone e fai in modo che attracchino in un porto italiano”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, lo scrittore Roberto Saviano al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in riferimento ai 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye. “stai mentendo, e lo sai – continua Saviano – in questi giorni i migranti continuano a sbarcare. Non è vero che i ...

Salvini - sopralluogo a piazza del Popolo : 'Alla faccia dei Saviano - dei Lerner e delle Pamele Anderson' : 'Ci siamo: il sole c'è, la piazza è bellissima, il palco è in montaggio e sarà pronto in serata. Mancate voi, nel senso che questa piazza domani sarà un mare di entusiasmo, energia, affetto, voglia di ...