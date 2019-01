Salvini è come Renzi | solo spot Sicurezza | su Affari l' affondo di Fi

Come rischia di finire lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza : tutte le ipotesi : Non si placa lo scontro tra i sindaci che contrastano il decreto sicurezza nella parte relativa ai migranti e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: e, Come inevitabile, viene coinvolto anche il governo. Fonti di Palazzo Chigi definiscono "inaccettabili le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato". "Il nostro ordinamento giuridico - specificano le stesse ...

Guardie giurate - quando Salvini prometteva 'più dignità come tutte le altre forze dell'ordine' : Prima delle elezioni politiche, Matteo Salvini aveva promesso più dignità alle Guardie giurate , che in Italia sono 51mila, . In questo video...

Don Massimo Biancalani - l'ultima porcata del prete anti-Salvini : come vuole ridurre i ministri : Il 2019 non era ancora cominciato e già don Massimo Biancalani aveva fatto capire che sarebbe stato un altro anno di lotta a testa bassa contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nel primo post, il prete pistoiese ha fatto il suo personalissimo augurio anti-Salviniano: "Speriamo sia un 20

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

Matteo Renzi - il sondaggio funebre : il peggiore politico dell'anno - come viene umiliato da Salvini e Di Maio : Il 2019 sarà l'anno della fine di Matteo Renzi? Lo pensano in molti, tra Oroscopi e previsioni più propriamente politiche. Ma il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica pare confermare lo scenario, almeno a giudicare dalla conferma del 2018: l'ex premier è ancora il peggiore personaggio politico de

Manovra - Pd in piazza. Delrio : 'Salvini e Di Maio guidano il Paese come autisti ubriachi' : Il Pd scende in piazza contro la Manovra. I dem manifestano davanti alla Camera dei Deputati, dove nel pomeriggio è previsto il voto di fiducia, contro una legge di bilancio che secondo loro: 'rischia ...

Manovra - Delrio al sit-in a Montecitorio : “Di Maio e Salvini come autisti ubriachi che ci portano a sbattere” : “Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l’inizio di un anno di mobilitazione“. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al sit-in contro la Manovra davanti a Montecitorio, che ha raggruppato circa duecento persone. “L’Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere – ha aggiunt o- Si vergognano di quello che hanno ...

Come Giuseppe Conte sta provando a camminare con le sue gambe (mentre Di Maio e Salvini arrancano) : La conferenza stampa di fine anno è anche la dimostrazione del percorso fatto dal Presidente del Consiglio, capace di costruirsi una immagine pubblica grazie soprattutto alla trattativa sulla legge di bilancio con la Commissione Europea. Nel momento di massima difficoltà di Salvini e Di Maio, Conte si trova inaspettati margini di manovra...Continua a leggere

Salvini 'COME MORO' IMBAVAGLIATO DALLE BR/ Il murales choc di Andrea Villa - il "Bansky torinese" : L'artista di murales Andrea Villa ha ritratto il ministro degli interni prigioniero delle Brigate Rosse, le proteste e le polemiche

Nicola Porro e il pippone della Nutella e Matteo Salvini : come ridicolizza una sinistra disperata : Sinistri scatenati contro Matteo Salvini, "reo" di aver pubblicato la foto della sua colazione con pane e Nutella nel giorno del terremoto nel Catanese. E alle accuse contro il ministro dell'Interno risponde anche Nicola Porro nella sua rubrica Zuppa di Porro, dove si lascia andare ad un paio di con

L'obiezione di coscienza come arma contro i "porti chiusi" di Salvini : Si è discusso di che cosa significhi obiezione di coscienza. Per esempio, appartenere alla Guardia Costiera o alla Capitaneria di Porto e decidere di averne abbastanza di un buffone che dichiara chiusi i porti italiani come se fossero armadietti del suo spogliatoio. Bisogna avere coraggio, dite? Bis

Come Salvini ha difeso il selfie della Nutella la mattina dopo il sisma e il pentito ucciso : Roma, 26 dic., askanews, - 'Mi piace la Nutella, mangio le girelle, mangio i flauti e ogni tanto il gelato....Un pensiero ai politici ed ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le ...

E perché non augurare buon Natale anche a Salvini e a quelli come lui? : Don Armando è balzato, come si dice in questi casi, agli onori della cronaca per aver allestito, in maniera volutamente provocatoria, un presepe con la capanna realizzata come se fosse allestita in ...

Salvini come Mussolini. A Imola foto del vicepremier a testa in giù sull’albero di Natale : Le foto a testa in giù del Ministro degli Interni sono state appese all'albero di Natale allestito nel centro della città.Continua a leggere