Maltempo in Abruzzo | attivi 33 Coc | disagi su strade criticità nell' Aquilano | ghiaccio

Maltempo - Viabilità Italia : disagi per neve in Abruzzo e in provincia di Avellino : Le precipitazioni nevose persistono in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Non si registrano disagi per la circolazione in autostrada e sulla grande Viabilità statale, fatte salve alcune misure di gestione del traffico pesante in Abruzzo e in provincia di Avellino, ove sono in corso delle bufere di neve, che riducono notevolmente la visibilità. Uomini e mezzi Anas, come previsto dal Piano neve, ...

Maltempo Abruzzo : previsti disagi per ghiaccio e neve sulle strade : In Abruzzo sono stati aperti 33 Centri Operativi Comunali, dei quali 6 in Provincia dell’Aquila (Collelongo, Villavallelonga, Castel Di Sangro, Ateleta, Pescina e San Vincenzo Valle Roveto), 13 in Provincia di Chieti (Villalfonsina, San Salvo, Atessa, Archi, Casalbordino, Pollutri, Palena, Carunchio, Carpineto Sinello, Villa Santa Maria, Tornareccio, Guardiagrele e Colledimacine), 10 in Provincia di Pescara (Farindola, Penne, Pietranico, ...

Maltempo : Sib Abruzzo - notevoli danni da mareggiate : A causa di mareggiate e Maltempo, il Sib-Confcommercio Abruzzo segnala notevoli danni agli stabilimenti balneari su numerosi tratti del litorale: il presidente Riccardo Padovano sollecita l’avvio dei lavori di difesa della costa già programmati dalla Regione Abruzzo. “Occorre iniziare da subito perche’ sono sempre piu’ frequenti fenomeni naturali impetuosi come quelli in atto che possono essere contrastati solo con ...

Maltempo Abruzzo : bufera di neve - provvisoriamente chiuso il valico di Forca Caruso : Sulla SS5 “Tiburtina Valeria” è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni il valico di Forca Caruso, in provincia di L’Aquila, a causa di una bufera di neve. Il tratto interdetto – rende noto l’Anas – è compreso tra il km 135,000 e il km 155,700. L'articolo Maltempo Abruzzo: bufera di neve, provvisoriamente chiuso il valico di Forca Caruso sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Abruzzo - Tir bloccati su autostrada - oltre un metro di neve a Pizzoferrato : Chieti - La Prefettura di Isernia, ha emesso l'ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma ciò non ha evitato i disagi sulla Statale 650 Trignina con tir bloccati all'altezza di Bagnoli del Trigno molti in viaggio da ieri sera. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono a lavoro per riportare la situazione della viabilità alla normalità su quella statale che ...

Maltempo in Abruzzo - disagi per trasporti - saltate molte corse Tua : L'Aquila - La presenza di ghiaccio e accumuli di neve sta creando problemi alla viabilità dei mezzi Tua Spa in alcune zone dell'Abruzzo. I servizi di lunga percorrenza (Pescara, Roma, Avezzano, Giulianova/Teramo) vengono effettuati come da orari. Per quanto riguarda L'Aquila e provincia, non è stato effettuato il servizio da Opi per S. Demetrio ne Vestini-L'Aquila e da Bominaco per Caporciano-L'Aquila. ...

Maltempo in Abruzzo - sindaci chiedono rinvio elezioni regionali : L'Aquila - "Agevolare la partecipazione democratica al voto rinviando la data delle elezioni in Abruzzo", a chiederlo è il sindaco di Navelli, Paolo Federico, che interviene anche a nome di tanti altri sindaci dell'aquilano preoccupati per l'accesso ai seggi. "Crediamo - spiega Federico - che la data del 10 febbraio non sia la migliore per chiamare al voto gli elettori della nostra regione. Per capirlo basta ...

Maltempo Abruzzo - vento e neve : la Protezione Civile fa il punto della situazione : vento e neve in Abruzzo. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha diramato il bollettino della Sala Operativa di Protezione Civile: “Nella giornata del 1 gennaio 2019, in seguito all’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e all’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha ...

Maltempo Abruzzo : il sindaco Federico chiede il rinvio delle Regionali : “Agevolare la partecipazione democratica al voto rinviando la data delle elezioni in Abruzzo”, a chiederlo è il sindaco di Navelli Paolo Federico che interviene anche a nome di tanti altri sindaci dell’aquilano preoccupati per l’accesso ai seggi. “Crediamo che la data del 10 febbraio non sia la migliore per chiamare al voto gli elettori della nostra regione. Per capirlo basta vedere la mole di disagi per gli ...

Maltempo Abruzzo : 15 interventi dei vigili del fuoco nel Teramano : I vigili del fuoco del comando di Teramo, durante la notte scorsa e la mattina di oggi hanno effettuato 15 interventi legati al Maltempo. Durante la notte la squadra dei vigili del fuoco di Roseto è intervenuta più volte per liberare alcune sedi stradali da alberi e rami caduti a causa della neve e del vento. Una squadra del distaccamento di Nereto, con l’ausilio di un autogru del comando di Teramo, è intervenuta lungo la SP14, nei pressi ...

Maltempo e neve tra Molise e Abruzzo : tir bloccati sulla SS650 Trignina : La Prefettura di Isernia ha emesso l’ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma si sono comunque registrati disagi sulla SS650 Trignina con tir bloccati all’altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono sul posto per riportare la situazione della viabilità alla normalità sulla statale che collega il Molise all’Abruzzo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Abruzzo : nevischio dalle prime luci dell’alba - pochi disagi : In Abruzzo si registra nevischio dalle prime luci dell’alba: non si segnalano particolari disagi. In considerazione dell’allerta meteo e per il timore di restare sprovvisti di generi alimentari di prima necessità, molte persone hanno preso d’assalto i supermercati nelle scorse ore. L'articolo Maltempo Abruzzo: nevischio dalle prime luci dell’alba, pochi disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - l’Abruzzo si prepara alla neve : Comuni mobilitati : Gli enti locali abruzzesi attivano i Piani neve e si preparano a fronteggiare l’ondata di Maltempo che dalle prossime ore potrebbe portare nevicate anche a bassa quota e sulla costa. Stando al bollettino della Protezione civile, infatti, dal pomeriggio di oggi, “e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su Abruzzo e Molise a quote inizialmente superiori a 400-600 metri, con quota neve in generale calo nella successiva ...

Maltempo Abruzzo - Piano neve 2018/2019 : stanziate risorse in favore delle province : La Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal presidente vicario Giocanni Lolli, sulla base della legge regionale 12 dicembre 2018 n. 38, denominata “Provvedimenti di carattere urgente” ha approvato, nella seduta odierna, una delibera che prevede un intervento finanziario a favore delle province a supporto dell’attuazione del Piano neve 2018/2019. Nello specifico, è stata stanziata una somma di 400mila euro che sarà equamente ...