Udinese | Felipe Vizeu verso l’addio | accordo col Gremio

(Di giovedì 3 gennaio 2019)lascerà l’in questa sessione di calciomercato dopo non aver certo brillato con la maglia del club friulano Ilè vicino a garantirsi le prestazioni dell’attaccante dell’con un prestito di 12 mesi, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il 21enne attaccante conta solo cinque presenze e deve ancora segnare un gol da quando è arrivato nel club italiano della Serie A dal Flamengo con un contratto quinquennale per 6,5 milioni di dollari. Entrambi i club hanno accettato i termini, ora dipende dase accettare lo stipendio del, secondo quanto riferito da Globo Esporte.è considerato uno dei più brillanti giovani attaccanti del Brasile e ha segnato quattro gol in otto partite per la squadra Under 20 nel 2017. Il, allenato dall’ex ala brasiliana Renato Gaucho, è arrivato quinto nella ...