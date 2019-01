LG annuncia le TV del CES 2019 | ci sono OLED ed LCD | Google Assistant ed Amazon Alexa

Il calo del prezzo del petrolio annuncia l'arrivo di un'altra recessione? : Oggi gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore al mondo e grazie allo shale oil hanno superato Russia e Arabia Saudita, raddoppiando la loro produzione. In questa accelerazione c'è lo ...

La WWE piange la morte di Gene Okerlund : il più grande annunciatore nella storia del pro wrestling : Lutto nel mondo del wrestling: la WWE piange la scomparsa di Gene Okerlund, storico annunciatore della federazione di Stamford La WWE piange la morte di Gne Okerlund, il più grande annunciatore della storia del pro wrestling. La sua morte, avvenuta all’età di 76 anni, è stata confermata da un comunicato della federazione di Stamford che spiega: “la WWE prova tristezza per aver appreso la notizia che il WWE Hall of Famer Gene Okerlund, il ...

La senatrice statunitense Elizabeth Warren ha annunciato la sua candidatura alle primarie dei Democratici per le elezioni presidenziali del 2020 : La nota senatrice Elizabeth Warren statunitense ha annunciato la sua candidatura per le primarie del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali statunitensi, previste per il 2020: Warren è la prima politica Democratica conosciuta e di alto livello a comunicare

Eros Ramazzotti - lutto per il cantante che annuncia la morte del suo paroliere Cogliati : Eros Ramazzotti è in lutto, il cantante ha annunciato la morte del suo paroliere Adelio Cogliati. L'uomo, deceduto a 70 anni in provincia di Lecco, è stato il compositore dei testi dei brani più famosi del cantante come L'aurora, Adesso Tu, Più bella cosa, Una Storia Importante e Se bastasse una canzone. Eros Ramazzotti annuncia la morte del suo paroliere Il paroliere non ha composto testi solo per Ramazzotti ma anche per Antonella Ruggiero e i ...

Trini di Una Vita in Italia : Anita Del Rey annuncia colpi di scena : Trini di Una Vita approda in Italia, precisamente a Napoli: l’attrice Anita Del Rey annuncia colpi di scena Anita Del Rey, interprete di Trini di Una Vita, si trova attualmente in Italia. L’attrice spagnola sta trascorrendo un weekend speciale nella città di Napoli. Il motivo? Il settimanale Nuovo, a cui ha rilasciato un’intervista, rivela che […] L'articolo Trini di Una Vita in Italia: Anita Del Rey annuncia colpi di ...

Il sindaco Occhiuto traccia un bilancio del 2018 e annuncia gli orientamenti futuri : 'Ci impegniamo a realizzare un cambiamento radicale sul ... : COSENZA - Una sintesi del lavoro che fin qui è stato realizzato e un momento utile per tracciare gli orientamenti sull'impegno che sarà.

Una Vita spoiler del 28 dicembre : Simon e Adela annunciano le nozze - i sospetti di Diego : Una nuova puntata della soap Una Vita ci attende anche domani venerdì 28 dicembre 2018 a partire dalle 13,40 su canale 5 e che secondo le anticipazioni, ci riserverà molte sorprese. Diego, convinto che Blanca sia complice della madre, Ursula la costringerà a dire la verità e la giovane rivelerà a lui e a Samuel le torture subite da parte di Castora durante la sua permanenza in manicomio. Nel frattempo Adela e Simon annunceranno il loro ...

annunciata Steins;Gate : Divergencies Assort - una collezione per Nintendo Switch che include tre capitoli della serie : Anticipata da alcuni retailer che l'avevano messa a listino prima dell'annuncio ufficiale, la collezione Steins;Gate: Divergencies Assort è stata confermata nel pomeriggio di oggi dalla stessa 5pb., che ne ha svelato i dettagli.Come riporta Gematsu, Steins;Gate: Divergencies Assort è una collezione che include tre capitoli della saga Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows e Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram. Uscirà ...

Safilo e Tommy Hilfiger annunciano il rinnovo dell'accordo di licenza eyewear : "Le collezioni eyewear a marchio Tommy Hilfiger stanno vivendo un momento di grandissimo successo, grazie anche alla straordinaria portata del brand in tutto il mondo". "Siamo molto lieti di ...

Wonder Woman 1984 : Gal Gadot annuncia la fine delle riprese : E grazie a tutti voi per essere i migliori fan al mondo. È per voi che mi sono sforzata ogni giorno. Sono così felice ed entusiasta, non vedo l'ora di poter condividere il film con voi nel 2020! ". ...

Il Marocco ha annunciato di avere arrestato altri sospettati per l’omicidio delle due turiste del Nord Europa : Le autorità marocchine hanno annunciato di avere arrestato negli ultimi due giorni dieci nuovi sospettati per l’omicidio delle due turiste Nordeuropee avvenuto la scorsa settimana nell’area delle montagne di Atlante, una catena montuosa che si estende dal Marocco alla Tunisia. In

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

