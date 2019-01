Bari | il comune pagherà 25 euro al mese chi va a lavoro in bici | “Raddoppiare i mezzi in

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Venticinquealsul conto corrente per chi utilizza lacletta per andare a. A lanciare l’iniziativa – sperimentale per quattro mesi – è il sindaco diAntonio Decaro, a seguito della delibera approvata dalla giunta cittadina: “A pedalare si guadagnerà, non solo in salute”. Come ha spiegato il primo cittadino barese l’obiettivo del 2019 è “raddoppiare il numero delleclette presenti in città“.A riportare la notizia è La Repubblica, sostenendo che il progetto di mobilità sostenibile, finanziato con 545miladal ministero dell’Ambiente, metterà a disposizione dei ciclisti urbani alcune tipologie di “buoni mobilità”: 20 centesimi diper ogni chilometro fatto nel tragitto casa-e 4 centesimi per altri percorsi cittadini. Cifre dimezzate, invece, per chi usa laelettrica. I ...