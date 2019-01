Sanità Ragusa | avvio stabilizzazione 39 figure professionali | ecco quali

Concorso assistente sanitario a Ragusa - psicologo Napoli e Roma : Nuove opportunità concorsuali per la professione di assistente sanitario e psicologo. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre prossimo verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (assistente sanitario), e presso l'Università La Sapienza di Roma e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per quanto riguarda il ruolo di psicologo. Avviso pubblico per assistente sanitario L'ASP di Ragusa ha indetto un ...