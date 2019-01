Pensioni | l' anno dell' esodo degli statali | i professori | voglia di lasciare i banchi per

Pensioni - l'anno dell'esodo - medici e chirurghi : allarme rosso in corsia e per le sale operatorie : Complici il blocco del turn over e i tagli soprattutto nelle Regioni con i conti in rosso, i sindacati lamentano che negli ospedali italiani, alla vigilia della pensione per 200 mila statali , mancano ...

Col nuovo anno Quota 100 e tagli sulle Pensioni - reddito di cittadinanza da aprile : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini. Si attende per la metà di gennaio 2019 il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. Non ...

Pensioni - vi spiego perché il 2019 sarà l'anno delle pantere grigie : Quel che conta è che pesano e che il riferimento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Avaro di Molière " una gaffe imperdonabile per chi intende fare politica " ha fatto inviperire loro e ...

Pensioni 2019 : tutte le strade per l’uscita da lavoro nel nuovo anno : Il Governo da mesi ha iniziato a dipingere il quadro delle Pensioni 2019, per chi, stanco e provato dalle fatiche di anni di lavoro, si avvicina ai requisiti per la tanto agognata pensione. Che sia anticipata o secondo le normali tempistiche, l’uscita da lavoro nel nuovo anno seguirà canali standard e nuove modalità, introdotte (a breve ufficializzate) dal nuovo Governo targata Lega-5 stelle. E’ infatti atteso tra pochi giorni – tra ...

Pensioni : stop indicizzazioni - da 2011 pesa 1 mese a anno : Lo sostiene il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. 30 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Pensioni - un massacro : lo stop all'indicizzazione costa "una mensilità netta ogni anno" : Il blocco dell'indicizzazione e della rivalutazione delle Pensioni stabilito dalla legge di bilancio? Insieme ai due precedenti interventi dei governi passati arriva a costare "almeno una mensilità netta ogni anno" tra il 2011 e il 2019. Insomma, un conto da capogiro. Ad aver fatto i conti è stato i

Quando arriveranno i decreti per quota 100 Pensioni e reddito di cittadinanza : L'approvazione definitiva della legge di bilancio libera le risorse per il primo superamento della legge Fornero con quota 100 pensioni e per il reddito di cittadinanza. Ora il Governo Conte potrà lavorare ai decreti legge specifici, che poi dovranno essere discussi e approvati nei due rami del Parlamento.Continua a leggere

Negli uffici postali della Granda le Pensioni potranno essere ritirate solo dal 3 gennaio : Poste Italiane informa che in tutti gli uffici postali della provincia di Cuneo le pensioni saranno in pagamento a partire da giovedì 3 gennaio 2019. La pensione può essere riscossa direttamente allo ...

Pensioni : in attesa del decreto su Quota 100 - aumenteranno i requisiti di accesso : Il testo della Legge di Stabilità ha ricevuto la fiducia da parte del Senato ed è atteso a Montecitorio per la terza lettura definitiva. A gennaio, invece, sono attesi i decreti legge sul pacchetto previdenza che riguardano i due capisaldi della manovra finanziaria come Quota 100 e reddito di cittadinanza: per quel che riguarda il comparto Pensionistico, verranno apportate alcune modifiche ai requisiti di accesso alla pensione anticipata, ...

Manovra - Pensioni : quanto perdi all'anno per il blocco dell'adeguamento dell'assegno all'inflazione : Durerà tre anni il blocco della rivalutazione degli assegni pensionistici in base all'inflazione, introdotto con la Manovra. Gli unici a non esserne toccati sono coloro che percepiscono una somma fino a tre volte il trattamento minimo, ovvero 1.539 euro. Sette sono le fasce, al di sopra di quei 1.53

Pensioni - il calcolo : quanto perdi all'anno con la riforma. Anche Alberto Brambilla stronca Matteo Salvini : ... trasferendo risorse dal lavoro all'assistenza e incoraggiando l'economia sommersa anziché il senso del dovere', ha commentato Brambilla. Sì, lo stesso Brambilla da sempre vicinissimo a Matteo ...

Pensioni - ecco di quanto aumenteranno nel 2019 : Solo chi percepisce fino a tre volte il minimo avrà diritto ad una rivalutazione piena del trattamento previdenziale. Un...

Il fact checking di Di Maio : dal fisco alle Pensioni. Ma ecco come stanno le cose : Con un post su Facebook Luigi Di Maio rivendica il lavoro del governo sulla Legge di Bilancio e indica i risultati raggiunti. Il leader M5S elenca 20 punti ai quali corrispondono, a suo dire, ...