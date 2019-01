Da “migliore degli altri” a campione. Il 2019 può essere l’anno di Zverev : John McEnroe ha sempre invidiato una cosa a Roger Federer, soltanto una, ma forse la più importante. “A differenza mia, lui, ancora oggi, ama stare dentro a un campo da tennis. Ed è per questo che riesce a passare sopra alle delusioni e alle sconfitte, per amore”. L’ex campione statunitense, in un’i

Il taglio degli F35 non è più una battaglia del M5S. Tofalo : “È la tecnologia migliore al mondo” : Dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio cerca di aggiustare il tiro sul programma F35: "Quello è un programma su cui continuiamo a essere perplessi, elogiarne la tecnologia non vuol dire che si voglia rifinanziarlo". .Continua a leggere

5Stelle - Tofalo e la riabilitazione degli F35 'Hanno un ottima tecnologia - forse la migliore al mondo' : 'Colgo l'occasione per spiegare che da tanti anni noi abbiamo parlato di questi F-35 spesso in maniera distorta, spesso bisogna realmente conoscere e valutare le informazioni'. Il momento della ...

Sci alpino - lo svedese Olsson domina la prima manche del gigante di Saalbach : De Aliprandini il migliore degli azzurri : Olsson al comando dopo la prima manche del gigante di Saalbach, De Aliprandini, Moelgg e Tonetti non lontani dalla top ten Grande sorpresa nella prima manche del gigante di Saalbach. Davanti ai propri tifosi l’austriaco Marcel Hirscher, leader indiscusso della Coppa del mondo capace di vincere le ultime sei gare della specialità (più il parallelo dell’Alta Badia), è soltanto quinto, a 71 centesimi da Matts Olsson. Lo svedese, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Olsson primo a casa Hirscher - De Aliprandini il migliore degli azzurri : fuori dai primi 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...

Il commovente ricordo degli amici di Antonio Megalizzi."Abbiamo perso il migliore di noi" : "Se scrivo è solo perché tutti devono sapere chi abbiamo appena perso. Antonio Megalizzi non era solo un collega o un amico: era un fratello. Antonio era il migliore tutti noi. Amava la radio, la politica, il giornalismo, l'Europa". Comincia così il post pubblicato su Facebook da Andrea Fioravanti, collega e amico del giovane italiano ucciso a Strasburgo. Fioravanti decide di usare i social per rendere omaggio a Megalizzi, ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : duello tra Fourcade e il sorprendente Kuehn - Hofer migliore degli italiani - ma indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Gianluca Vialli : "Il tumore mi ha reso migliore. Mi sono posto degli obbiettivi - tra cui accompagnare le mie figlie all'altare" : Durante l'ultima puntata di Che Tempo che Fa, l'ospite in studio è stato Gianluca Vialli. L'ex allenatore del Chelsea e capitano della Juventus, che ha da poco pubblicato "Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili' dove ha reso pubblica la notizia di aver lottato contro un tumore, si è presentato in tv dopo che nel weekend gli stadi di tutta Italia gli hanno reso omaggio con cori e striscioni."Faccio fatica ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Vincenzo D’Arco quinto nei +100 kg è il migliore degli azzurri in questa terza giornata : Va in archivio la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Prix di Judo dell’annata a The Hague (Olanda). Sul tatami olandese si son esibite cinque categorie di peso: i -90 kg, i -100 kg e i +100 kg maschili e -78 kg e +78 kg femminili. Sono stati quattro gli azzurri protagonisti quest’oggi. Il migliore è stato Vincenzo D’Arco che nei +100 kg ha concluso in quinta piazza, venendo sconfitto nei ripescaggi, assegnanti ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Australia 7-26 - le pagelle degli azzurri. Bellini il migliore - bene Tebaldi : Secondo appuntamento con i Cattolica Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby che allo Stadio Euganeo di Padova ha ospitato l’Australia, uscendo sconfitta al termine di una prestazione più che positiva per 26-7 in favore dei Wallabies. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle degli azzurri. Jayden Hayward, voto 5,5: una pedina fondamentale nello scacchiere di O’Shea, rientrato dopo ...

Classifica Atp : Fognini ancora il migliore degli azzurri : L'Italia conserva due tennisti fra i primi venti al mondo: sempre 13esimo Fabio Fognini , stabile al 20esimo posto Marco Cecchinato . Scivola invece indietro di tre posti Andreas Seppi, da 35a 38, ...