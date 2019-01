Disastro a Giava | almeno 9 morte e 34 dispersi in seguito ad una frana dopo piogge

meteoweb.eu

: RT @Marcodelfreo: Concerto con tsunami !! È successo ieri a Giava . L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad erutt… - akifnailed : RT @Marcodelfreo: Concerto con tsunami !! È successo ieri a Giava . L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad erutt… - Marcodelfreo : Concerto con tsunami !! È successo ieri a Giava . L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad… - LaPresse_news : Tsunami e disastro in Indonesia: oltre 160 morti nelle isole tra Giava e Sumatra -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Sononove le vittime dellanel villaggio di Sirnaresmi, nel distretto di Sukabumi dell’isola indonesiana di: isono finora 34. Una valanga di pietre e fango causata datorrenziali ha travolto una trentina di case del villaggio. Circa 500 persone tra soldati, agenti di polizia e residenti sono al lavoro in queste ore alla ricerca di eventuali superstiti. Finora tre persone ferite sono state tratte in salvo, mentre un bebè estratto dalle macerie vivo è poi morto in ospedale.Il portavoce dell’Agenzia per la mitigazione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, afferma che soldati, poliziotti e volontari sono dispiegati nel villaggio di Sirnaresmi, nel distretto di Sukabumi della provincia diOccidentale, per scavare in cerca di altre vittime o possibili sopravvissuti. Il fango e’ venuto giu’ ieri sera dalle colline circostanti ...