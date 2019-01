2018 Anno mirabilis per il cioccolato di Modica IGP

Un anno di cronaca. Il 2018 tra Tempio Crematorio e crollo del Ponte Morandi - parte 2 - : ... arrestato dalla Polizia 2018/08/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/occhieppo-superiore-in-lutto-domani-i-funerali-di-emma-sorianini.html Occhieppo Superiore in lutto, domani i funerali di ...

2018 è stato anno decisivo. Belcastro : nel 2019 diversi cantieri aperti : Accorciamento dei tempi burocratici e riduzione dei costi per l'ente attraverso un'accurata politica di risparmi. Confermata e riconosciuta capacità di progettazione. Marketing territoriale, grandi ...

L’alfabeto (goloso) del 2018 : i sì e i no dell’anno : AltBollicineCannavacciuoloDonneEsterofiliaFormatGastromixologyHealty FoodImpastiLido 84MainardiNomaOsteria FrancescanaPokeQuadriRivisitazioneStelleTrattoriaUliassiVinoZonfrilloCosa resterà del 2018? Tanti piatti buoni, tanti bravi cuochi, tante idee nuove. Si può sempre migliorare ma il food & drink in Italia resta uno dei pochi elementi che fanno sorridere, dove l’eccellenza non è rarità – come in altri campi – e siamo ...

Messaggio di Fine Anno del Presidente - il discorso a reti unificate del 31 dicembre 2018 (VIDEO) : UPDATE: Un discorso breve, durato come nella tradizione di Mattarella circa 15 minuti, scandito per argomenti, come se fossero pagine di un almanacco da sfogliare, ma tutti di pari dignità. Come da anticipazioni, unità, solidarietà rispetto delle Istituzioni, valore dei simboli "che non sono pro-forma", ma pregni di significato anche "nell'epoca dei social, in cui si comunica continuamente quel che pensano e anche quel che fAnno nella vita ...

Sergio Mattarella - il testo del messaggio di fine anno 2018 : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Capodanno 2018 : Lillo & Greg e Boldi-De Sica le coppie contro il botto : E´ iniziato il countdown per i festeggiamenti dell´ultimo giorno del 2018. Quest´anno la campagna d´informazione e sensibilizzazione sull´uso corretto e consapevole dei ...

Capodanno in piazza : da Gabbani a Capossela : il 2018 si chiude a suon di musica : Da nord a sud, grande scelta di concerti per finire il 2018 a suon di musica. Da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano a Capossela al Circo Massimo di Roma , passando per Francesco Renga e Baby K ...

Perché il 2018 è stato l'anno migliore di sempre : Secondo i dati rilasciati quest'anno, l'87 per cento delle persone in tutto il mondo ha avuto accesso all'elettricità. I tassi di alfabetizzazione scolastica sono in costante aumento da decenni. Dal ...

Capodanno in piazza : da Gabbani a Capossela : il 2018 si chiude a suon di musica : Da nord a sud, grande scelta di concerti per finire il 2018 a suon di musica. Da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano a Capossela al Circo Massimo di Roma , passando per Francesco Renga e Baby K ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 da Matera con Il Volo - Ranieri e tanti altri. : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla sedicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 ...

2018 - che Stories! Il nostro videosaluto al fantastico anno che se ne va : Tutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair StoriesTutte le star del secondo giorno del Vanity Fair ...

Capodanno in Musica del 31/12/2018 – Il veglione di Canale 5 in diretta da Bari. Con Federica Panicucci. : Nella Notte di San Silvestro, Canale 5 fa un grande regalo ai suoi telespettatori. Dopo tre anni in cui l’attesa per il nuovo anno è stata colmata dalla Musica di Gigi d’Alessio e dei suoi tanti ospiti, quest’anno sarà ancora Federica Panicucci a tenere compagnia agli spettatori dell’ammiraglia Mediaset, con una grande serata in diretta da Piazza Prefettura, a Bari. Capodanno IN Musica 2018 | L’evento Dopo tre ...

Uomini e Donne news : le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 : Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 Il 2018 è stato un anno importante per delle ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcune corteggiatrici sono diventate mamma per la prima volta mentre altre hanno accolto il secondo figlio. Una grande emozione per Maria De Filippi, sempre vicina alla […] L'articolo Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 proviene da Gossip e Tv.

The Guardian : 2018 - Anno della Vittoria definitiva di Assad : ... economia e industria, come sottolineato in precedenza dal presidente siriano. La Lega araba studierà la possibilità di riammettere la Siria al prossimo vertice dell'organizzazione, che si terrà il ...