Truffe on line | tre denunce della Polizia di Modica

Ricatti online - Truffe e cyberbullismo : denunce in aumento nel 2018 : Ricatti online, truffe e cyberbullismo: denunce in aumento nel 2018 Il rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costante aumento diffamazioni online e cyberbullismo. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di ...

Ancora Truffe on line sui conti correnti Anche Banca Intesa presa di mira : NeAnche le festività natalizie fermano hacker e truffatori telematici che continuano ad inondare i nostri dispositivi con falsi messaggi e-mail o attraverso le messaggerie istantanee che c'invitano a ...

WhatsApp : le nuove Truffe online natalizie #essercisempre #bufale : Di sicuro sotto le feste di Natale c’è un intensificarsi di utilizzo delle app di messaggistica per inviare e rispondere agli augurio, per organizzare cene e via dicendo. Allo stesso tempo siamo più portati a cercare offerte e a cadere nelle trappole di finti sconti e richieste di iscrizioni in cambio di buoni acquisto. Molte di queste truffe vengono veicolate attraverso Sms, email, ma principalmente via WhatsApp. Una delle truffe che va ...

I dati sulle Truffe online danno ragione ai luoghi comuni sessisti : La parte per il tutto, ovvero la sineddoche, è correntemente il criterio individuato per stabilire se un contenuto si macchi o meno di sessismo. Ad esempio, è sessista ridurre l'identità femminile alla foto di un deretano (tipo sulle pubblicità dell'intimo) o al ruolo in cucina o al sentimentalismo

La corsa ai regali di Natale si fa anche online. I Consigli della Polizia per evitare le Truffe : La Polizia di Stato scende in campo per "salvare" lo shopping natalizio online. Nasce una guida con Consigli pratici e suggerimenti per acquistare in rete.

Shopping natalizio on line - la guida della Polizia Postale per evitare Truffe : Tags: cronaca genova Imperia La Spezia notizie liguria Polizia Postale savona tecnologia truffe on line Precedente

Regali di Natale - attenti alle Truffe on line : Una ricerca ha evidenziato che i consumatori in queste festività natalizie rischiano di incappare in truffe on line. Consigli dell'Unione Consumatori

Assicurazioni - boom di Truffe on line : l'Ivass scopre cento siti fake : Hanno nomi rassicuranti e che rievocano serie e storiche compagnie assicurative oppure ne copiano direttamente l'identità ma sono dei siti internet fake montati da vere e proprie centrali della truffa.

Rc auto : più Truffe online - 100 siti fake : ANSA, - ROMA, 17 DIC - In aumento le truffe online sulle assicurazioni, specie Rc auto, ai danni dei consumatori tramite siti, banner, e-mail o social network. E' quanto rende noto l'Ivass che ha ...

Truffe - in vendita on line capi Les Tisserands tarocchi - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 La cooperativa di Valgrisenche lancia la campagna #lautenticodrapdivalgrisenche AOSTA. capi di abbigliamento venduti on ...

Truffe e frodi online - Natale è il periodo "più caldo" dell'anno : come difendersi : Oltre 450 persone al giorno vittime di Truffe e frodi on line in Italia. Il rischio è sempre in agguato e aumenta in...

Natale - Uecoop : oltre 160mila vittime di Truffe e frodi online : Natale a rischio con oltre 160mila persone all’anno vittime di truffe e frodi on line in Italia, pari a una media di 450 al giorno. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sugli ultimi dati Istat in occasione dello shopping per i regali di Natale 2018 alla vigilia del fine settimana dell’Immacolata. Con circa 38 milioni di italiani che ogni giorno si collegano a Internet – spiega un’analisi di Uecoop sul ...