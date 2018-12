Tasse record nel 2019 | per imprese e banche un conto da 7 miliardi

Università - in Italia è ancora a ostacoli : Tasse record e poche borse di studio : Il report della Commissione europea: in 11 Paesi la pressione fiscale non supera i cento euro all'anno, da noi la media è di 1.345. E sono pochi i giovani che ottengono un sostegno economico per conseguire la laurea. Così nella fascia 30-34 anni la quota di laureati resta tra le...