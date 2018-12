Mattarella | essere comunità vuol dire rifiutare astio e insulti

agi

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Sentirsi una comunità, come un Paese deve fare, significa rispettarsi ed evitare l'e gli. Sergiorivolge il suo augurio per il 2019 agli italiani e spiega che "Sentirsi 'comunità' significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa 'pensarsi' dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese.anche essere rispettosi gli uni degli altri.essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie ideel', l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore".Non dobbiamo avere timore nel manifestare i nostri buoni sentimenti ...