Lecce | esplosione per una fuga di gas in un appartamento | muore anziana di 82 anni

Lecce - esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : un morto e due feriti : Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una esplosione che si è verificata – per cause in corso di accertamento – in una fabbrica di fuochi d’artificio ad Arnesano, in provincia di Lecce. I titolari dell’azienda sono i fratelli Cosma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Lecce, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: un morto e due feriti proviene da Il ...