TORNEO DI CAPODANNO Esperimento “tappabuchi” del 1981

(Di domenica 30 dicembre 2018) Siamo alle soglie dell’anno solare. La Serie A si sta ancora leccando le ferite dopo lo scandalo del Totonero (Lazio-Milan quell’anno è il match clou della Serie B…) ed è alla ricerca di nuovi entusiasmi che riavvicinino la passione del pubblico al pallone. Da qui, ad esempio, la concessione ai club di ingaggiare un giocatore straniero: la fine di un embargo che durava dal 1966. La lotta per il titolo è scoppiettante. Ci sono l’Inter campione in carica, la solita Juventus, la Fiorentina e la Roma. Proprio i giallorossi saranno in testa al “giro di boa”.Arrivano però le festività. Come ogni anno, una o due settimane di pausa bisogna prevederle. In quel 1980-81 però la situazione è diversa: le settimane di stop dovranno essere addirittura tre. La Nazionale di Bearzot, infatti, nella prima metà di gennaio avrebbe partecipato al Mundialito, una competizione ...