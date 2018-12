BE | confermata condanna rapper per canzone anti Rickli

Sparò e uccise ladro - confermata la condanna : "Ha preso la mira" : Secondo i giudici non si è trattato di "legittima difesa". Il paese di Serle si è schierato dalla parte di Mirko Franzoni

Abusò della figliastra per anni? Condanna confermata in Appello per un commerciante

Piervincenzi - confermata condanna Spada : 17.23 confermata in Corte d'Appello la condanna a 6 anni di reclusione per Roberto Spada per la testata a Daniele Piervincenzi,giornalista del programma Rai "Nemo". L'esponente della "famiglia" di Ostia è stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Stralciata dal processo la posizione del guardaspalle di Spada, Ruben Nelson Del Puerto, che aggredì l'operatore Edoardo Anselmi mentre filmava ...

confermata condanna a 6 anni per Roberto Spada dopo testata : Roma – La prima sezione della Corte d’Appello di Roma, presieduta da Bruno Scicchitano, ha confermato la condanna di primo grado (comminata a giugno scorso) a sei anni di reclusione per Roberto Spada, che nel novembre del 2017 diede una testata al giornalista della trasmissione Rai ‘Nemo’, Daniele Piervincenzi. L’esponente della famiglia di Ostia e’ stato quindi nuovamente ritenuto responsabile dei reati di ...

Fondi Lega - confermata la confisca dei 49 milioni di euro : Bossi e Belsito condannati in appello : Il verdetto di secondo grado a Genova: Umberto Bossi e Francesco Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e...

Fondi Lega - confermata la confisca di 49 milioni. Bossi e Belsito condannati in Appello : La Corte d'Appello di Genova ha confermato la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. Bossi e Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e dieci mesi e a 3 anni e nove mesi ne processo sulla maxi truffa allo Stato.I giudici hanno anche condannato gli ex revisori contabili a otto mesi Diego Sanavio e Antonio Turci, mentre Stefano Aldovisi a 4 mesi, riformulando per loro l'accusa da truffa a indebita percezione di erogazioni a danno ...

Bossi condannato anche in appello : confermata la confisca dei fondi alla Lega : Nuova doccia fredda per il Senatùr: è arrivata la sentenza di secondo grado nel processo sui fondi della Lega e la maxi truffa Legata ai 49 milioni di euro di rimborsi elettorali ottenuti nel biennio 2008-2010 dal Carroccio. La Corte d"appello di Genova ha condannato Umberto Bossi a un anno e 10 mesi, mentre per l'ex tesoriere Francesco Belsito la condanna è a tre anni e 9 mesi. Queste le pene comminate ai tre revisori contabili: 4 mesi a ...

I 49 milioni di fondi della Lega Bossi e Belsito condannati in appello - confisca confermata : Il verdetto di secondo grado a Genova: pena aggravata per il tesoriere e confermata anche la confisca dei fondi incassati ilLegalmente

Bendtner va in carcere : confermata la condanna di 50 giorni per l'ex Juventus : Mai così in basso in una carriera sempre più a picco, lui che a 30 anni è destinato ad affrontare la prova più dura della sua vita. confermata la condanna a 50 giorni di carcere senza condizionale per ...

Uccise la fidanzata nel Trevigiano - confermata la condanna a 30 anni : La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a trent'anni di carcere nei confronti di Mihail Savciuc, il 20enne moldavo che il 19 marzo 2017 a Vittorio Veneto , Treviso, Uccise l'...

Cutuli : confermata condanna a 24 anni : ANSA, - ROMA, 15 NOV - condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell'omicidio dell'inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan ...

Diffamò l'ex 'tronista' Giovanni Conversano? confermata in Appello condanna per Lele Mora : l'ex agente dei vip, durante due puntate di Pomeriggio cinque accusò Conversano di avergli rubato delle carte di credito, quando era ospite in casa sua.

Sieropositivo da tempo stuprava ragazzino disabile : confermata condanna a 8 anni di reclusione