Perché mangiamo «Cotechino e Lenticchie» a Capodanno? Tutti i segreti del piatto-rito

(Di sabato 29 dicembre 2018) Così uguali, così diversiIl primo legume coltivatoL'importanza di una lunga cotturaLa ricetta classicaModena è la capitale Una passione di BotturaCosa bere? Bollicine!Dai Tre Stelle sino all’osteria sperduta, è (quasi) impossibile sfuggire aldel(o zampone) con le, come primodell’anno nuovo. È ungoloso, che unisce all’abbondanza di un italianissimo salume – quanto di più lontano dal concetto light (semel in anno licet insanire, sottoscriviamo, visto che si tratta del cenone per eccellenza) – il significato potente del primo legume coltivato nella storia. Ci sono testimonianze di raccolti eseguiti cinquemila anni fa per non parlare dell’aspetto sociale, compreso quello religioso: facile pensare all’episodio delditra Esaù e Giacobbe, uno dei più citati dell’Antico Testamento.IL VALORE DELLA LENTICCHIA La presenza fissa ...