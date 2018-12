Manovra | alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia

huffingtonpost

(Di sabato 29 dicembre 2018) Ultimo attoper la legge di Bilancio. I deputati voteranno su unasu cui non c'è stata discussione. Dopo lei membri dellasi pronuncerannoimposta dal governo. Ieri, 28 dicembre, c'era stata una bagarre in Aula. "Mi stupisce che molti si scandalizzino per quello che l'opposizione ha fatto in aula in questi giorni. Noi abbiamo fatto lo stesso quando stavamo all'opposizione. Noi quando facevamo opposizione difendevamo i pensionati minimi, le pmi, i disoccupati e quelli che finivano nella morsa dell'azzardopatia e tante altre fasce deboli - ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. Questi qui invece lo fanno per opporsi a un aiuto vero a tutti i disoccupati, a chi vive sotto la soglia di povertà, a chi è stato truffato da quelle banche che loro hanno salvato".