Emmanuel Macron e Matteo Salvini | la bomba del Financial Times | Uno è un leader finito

Emmanuel Macron - si trucca per nascondere lo stress : Nell' estate del 2017, quando i sondaggi di popolarità erano ancora clementi, il presidente francese Emmanuel Macron finì al centro di una bufera mediatica a causa delle cifre folli spese per il trucco dopo solo cento giorni dall' inizio del mandato. Il settimanale Le Point rivelò che l' inquilino d

Emmanuel Macron smascherato da Alexander Benalla : tutta la verità sul viaggio in Africa : Nuovi grossissimi guai per Emmanuel Macron. Alexandre Benalla, l’ex uomo di fiducia e guardia del corpo del presidente francese, aveva informato l’Eliseo del suo viaggio in Ciad. Lo ha reso noto l’Eliseo, precisando però che la comunicazione è arrivata solo "la settimana scorsa". La vicenda, insomma

A che punto è la rivoluzione liberale di Emmanuel Macron? : Parigi. A che punto è la rivoluzione liberale di Emmanuel Macron? A diciannove mesi dalla sua ascesa dirompente sul gradino più alto della République è già tempo di bilanci sui giornali parigini, mentre la rabbia dei gilet gialli continua a scorrere lungo le strade della Francia profonda e tra i man

Gunther Oettinger contro Emmanuel Macron : "Serve procedura Ue contro la Francia" : Il commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger è noto in Italia per le sue critiche feroci verso Roma in materia di bilanci. Una sua frase, poi rettificata, sui mercati che avrebbero insegnato agli italiani a votare, fece insorgere mezzo Parlamento. Il tedesco però non fa sconti neanche ai vicini francesi.Secondo Oettinger, la Francia dovrebbe subire ancora una procedura per deficit eccessivo, perché ha violato le ...

Emmanuel Macron - orgoglio e precipizio : La crisi di popolarità e la rivolta dei gilet gialli sembrano mettere la parola fine alla parabola politica del francese su cui gli europeisti facevano afifdamento. Ecco cosa ha sbagliato da quando è arrivato al potere Perché Emmanuel Macron è passato dalla grandeur ai fischi " Chi sono i "gilet gialli"? Viaggio al cuore della protesta francese"

Sondaggio - Emmanuel Macron è finito : le cifre-choc del suo fallimento. E Marine Le Pen... : Che per Emmanuel Macron la fine politica sia imminente lo dimostrano diverse circostanze: la protesta dei gilet gialli, i fedelissimi che lo scaricano, le voci sulle possibili dimissioni. Ma anche i sondaggi . E l'ultimo è davvero ...

Emmanuel Macron è sempre più solo in Europa : I partner europei mettono in dubbio la sua capacità di riformare il paese. L’Italia ne approfitta, mentre la Germania critica le aperture fatte ai gilet gialli. Leggi

Francia - Emmanuel Macron sfora il 3% con le nuove misure : perché Bruxelles tace? : Una parola l'ha spesa Pierre Moscovici , commissario Ue per l'Economia, che ha dichiarato che la Commissione 'seguirà con attenzione l'impatto degli annunci fatti dal presidente" Macron sul deficit ...

Francia - Emmanuel Macron sui gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Emmanuel Macron - parla lo psichiatra : 'Il presidente è uno psicopatico con deliri di onnipotenza' : Il problema è che non è più soltanto ai vertici di una banca d' affari o di un' impresa privata, ma di una nazione che è la seconda economia europea e che deve esistere e dialogare in un mondo ...

Emmanuel Macron - il politologo Stéphane Rozès : 'Prometteva sovranità ma poi ha obbedito a Bruxelles' : Ma era chiaro che gli alti funzionari del ministero dell'Economia, che sono tecnocrati e basta, cercavano soldi per mantenere il deficit pubblico sotto il 3% del Pil, come richiesto da Bruxelles'. ...

I gilet gialli hanno vinto : il governo di Emmanuel Macron annuncia la moratoria : Il governo francese corre ai ripari a seguito dei duri scontri avvenuti in questi ultimi giorni. La protesta, a dir poco epica per la Francia, è stata mossa da parte dei cosiddetti gilet gialli ed ora sta per arrivare ad una conclusione che potrebbe far placare le proteste e gli scontri che hanno coinvolto tutto il paese. Il tutto è nato a seguito dell'annuncio da parte del governo del presidente Macron dell'aumento del costo del carburante. Da ...

Gilet gialli - Emmanuel Macron all'Arco di Trionfo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché Emmanuel Macron è passato dalla grandeur ai fischi : Ma proprio Perché aveva già guadagnato a sufficienza poteva permettersi, rassicurava, di dimenticare il mondo dorato da cui proveniva per lavorare a favore del bene di tutti. Fino al paradosso di un'...