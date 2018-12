Spalletti ' ora a Empoli non è facile'

Inter - Spalletti 'E ora dire basta all odio nel calcio' : E poi ci si deve comportare bene nello stare in campo e l'essere persone di sport'. Cosa pensa della decisione del Giudice Sportivo che ha chiuso il Meazza per due giornate? 'Il dispiacere è tanto di ...

Spalletti : "Più cattiveria. Con gli scarti non si migliora" : Un pareggio amaro: questa è la trama del match di ieri pomeriggio tra Chievo ed Inter, terminato 1-1, LEGGI QUI , dopo il gol dell'immortale Pellissier. 2 punti sprecati da parte dei nerazzurri, che ...

Inter - Spalletti : “Atteggiamento poco cattivo - impossibile migliorare con gli scarti degli altri” : Al termine della gara del “Bentegodi” conclusasi con un pareggio deludente per la sua Inter, Luciano Spalletti ha analizzato quanto avvenuto sul campo ai microfoni di Sky Sport: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo fermati a vedere chi prendeva la spizzata. A ...

Marotta - Spalletti sta lavorando bene : ANSA, - MILANO, 18 DIC - ''Mi pare che stia lavorando bene, c'è davanti ancora metà della stagione''. L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta commenta così la posizione del tecnico ...

Inter - Spalletti : 'Il Psv brucia ancora - ma critiche ingiuste. Marotta? Grande professionista' : MILANO - Alla vigilia della gara casalinga con l' Udinese , in programma sabato 15 dicembre alle ore 18, nella testa di Luciano Spalletti c'è ancora i Psv , capace di strappare il pari a San Siro nell'...

Inter - Marotta rassicura Spalletti : “ottimo allenatore - dobbiamo farlo lavorare tranquillamente” : Giuseppe Marotta, nuovo AD dell’Inter, ha parlato della posizione di Luciano Spalletti nell’attuale momento negativo che sta attraversando l’Inter Inizia ufficialmente l’avventura di Beppe Marotta come nuovo Amministratore Delegato dell’Inter. L’ex dirigente della Juventus, in uscita dalla sede del club nerazzurro, ha subito rilasciato le prime dichiarazioni importanti. Marotta ha parlato della posizione ...

Inter - la sindrome di Luciano Spalletti e una squadra ancora incapace di crescere : Dicesi sindrome di Peter Pan quella situazione psicologica in cui si trova una persona che si rifiuta o è incapace di crescere, di diventare adulta e di assumersi delle responsabilità. Applicata al calcio, potrebbe chiamarsi sindrome di Spalletti: le sue squadre costruiscono sempre percorsi importanti, macinano risultati, spesso fanno anche bel gioco; al momento più importante, però, mancano sempre di qualcosa. Anche l’Inter rischia di caderne ...

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Torna Icardi - c'è Brozo e Spalletti confida in Radja : ma il Tottenham ora fa più paura : Icardi in attacco, Brozovic a centrocampo e Vrsaljko... No, Vrsaljko non ci sarà contro il Tottenham o, per lo meno, le probabilità di vederlo a Wembley sono molto molto basse visto che anche oggi ha ...

Spalletti - ora ci giochiamo il futuro : ANSA, - MILANO, 23 NOV - "Quella col Frosinone sarà la prima di un pacchetto di partite difficile, di un tour in cui andiamo a giocarci una fetta importante del nostro futuro". Lo ha detto il tecnico ...

Spalletti : "Ora ci giochiamo il futuro - serve un atteggiamento da Inter" : Dopo il 4-1 incassato con l'Atalanta e gli impegni delle nazionali, l' Inter riparte in campionato dal Frosinone . E Spalletti suona la carica: "In questo pacchetto di partite ci giochiamo una fetta ...

Inter - l'ex Ganz : 'Con Marotta e Spalletti si vince! E ora arriveranno tanti grandi giocatori...' : Maurizio Ganz , ex attaccante di Venezia, Inter e Milan tra le altre, ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti , suo tecnico in Laguna , e Beppe Marotta , suo dirigente sempre in Veneto. I due, che ora si ritroveranno all'Inter, vengono così descritti da Ganz: 'Marotta lo avevo già ...