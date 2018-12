Firenze Riqualificazione giardini pubblici | al via i lavori

Sanità - Firenze : parte la riqualificazione dell’Ospedale del Mugello : parte la riqualificazione dell’Ospedale del Mugello a Firenze. Nel progetto particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione e potenziamento dei servizi attuali (per esempio ampliamento del pronto soccorso e della chirurgia, riorganizzazione del laboratorio analisi) e alla realizzazione di nuovi reparti (principalmente in area medica e materno infantile), ai collegamenti orizzontali e verticali per migliorare i percorsi interni, al ...