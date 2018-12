Messi | ' Ronaldo? La Juve con lui è favorita per la Champions'

Messi : "Vorrei lavorare ancora con Guardiola. La rivalità con Cristiano Ronaldo è un bene per il pubblico" : "Sono nella migliore squadra del mondo, voglio restare qui" Con Cristiano Ronaldo, Messi ha condiviso anche anni di lotte per la conquista del Pallone d'Oro . Quest'anno, a interrompere il duopolio ...

Barcellona - Messi a tutto tondo : “Tornerei a lavorare con Guardiola. Su Cristiano Ronaldo…” : In una interessante intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Lionel Messi ha toccato molti dei temi che lo riguardano e che ne hanno caratterizzato la carriera, dal Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il prestigioso riconoscimento, l’argentino dice di non essere stato sorpreso dall’incoronazione di Modric: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la ...

Chelsea - Sarri elogia Hazard : “Decisivo come Messi e Ronaldo” : Dopo la sconfitta interna con il Leicester, il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato al successo e si è ripreso il quarto posto in classifica in Premier. Nel 2-1 con cui i Blues hanno piegato ieri sera il Watford è stato decisivo Hazard – autore di una doppietta -, elogiato dal tecnico toscano a fine gara: “Mi è piaciuta molto la determinazione per i 90', il risultato è stato una naturale conseguenza. Hazard è un giocatore ...

Calcio - quanto guadagnano Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar? La classifica dei calciatori più ricchi del mondo : Come ogni anno France Football ha stilato la classifica dei calciatori più ricchi al mondo per introiti annui tra stipendi, bonus e sponsor. Il podio vede in testa l’argentino Lionel Messi, che totalizza 126 milioni di euro, frutto soprattutto dello stratosferico stipendio che il Barcellona può offrirgli, mentre al secondo posto si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, che sopperisce ad uno stipendio notevolmente più basso con un maggior ...

Messi o Cristiano Ronaldo? Klopp : 'Ho solo un selfie nel mio smartphone - è con Messi' : Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? È l'annoso dibattito che anima il calcio internazionale da ormai quasi più di 10 anni e che viene alimentato a colpi di Palloni d'Oro, gol e Champions League. E come ...

Leo Messi ha ricevuto la Scarpa d’Oro 2018 - quinti sigillo in carriera : superato Cristiano Ronaldo : Leo Messi ha conquistato la Scarpa d’Oro 2018, il prestigioso riconoscimento riservato al miglior goleador dei campionati europei. La Pulce è andato a segno per ben 34 volte nella Liga (totale di 68 punti) e ha così conquistato il premio per la quinta volta in carriera, staccando così Cristiano Ronaldo che è fermo a quota quattro. Dopo il quinto posto nella classifica del Pallone d’Oro, l’argentino è riuscito a portare a casa ...

Leo Messi Scarpa d’Oro 2018 : la ‘Pulce’ stacca Cristiano Ronaldo e festeggia il 5 trofeo [GALLERY] : Leo Messi vince la Scarpa d’Oro grazie ai 34 gol segnati nella scorsa Liga: l’attaccante del Barcellona stacca Cristiano Ronaldo fermo a 4 trofei Quest’oggi Leo Messi ha ricevuto la sua 5ª Scarpa d’Oro della carriera, vinta grazie ai 34 gol siglati nella passata stagione nel Barcellona Campione di Spagna. La ‘Pulce’ ha ricevuto il premio presso il centro oncologico infantile San Joan De Deu, sostenuto anche dalla Fondazione Leo Messi. ...

Ajax - de Ligt : 'Juve? Ora non ci penso. Tra Messi e Ronaldo scelgo Ziyech' : Possiamo battere il Real, mostrando al mondo intero le nostre qualità. Juve? Al mercato non penso in questo momento. L'Italia è un Paese meraviglioso in cui giocare a calcio, ma al momento sono ...

L'undici storico dell'Uefa : che tridente con Messi - Ronaldo e Henry : A centrocampo una leggenda del calcio inglese come Steven Gerrard ex capitano del Liverpool insieme a due campioni del mondo con la Spagna nel 2010, Xavi e Andrès Iniesta . In attacco tre fenomeni a ...

Cassano snobba Ronaldo a Tiki Taka : “Messi è il più forte di tutti” : E’ in corso una nuova puntata di Tiki Taka, è arrivato il momento di analizzare la 15^ giornata del campionato di Serie A ma anche presentare le partite di Champions League. Presente anche Antonio Cassano, Fantantonio ha annunciato l’addio al calcio ma ovviamente continua ad interessarsi alle vicende di calcio. L’ex calciatore snobba Ronaldo: “Messi è il più forte di tutti, il Barcellona vince facile contro il ...

La Top 11 di Zidane : c'è Messi ma non Ronaldo : L'allenatore francese, attualmente fermo dopo l'esperienza plurivincente al Real Madrid, ha stilato la sua formazione da sogno al portale cinese Zhibo8 . Oltre ai titolari, ci ha aggiunto anche ...

Cristiano Ronaldo : "Messi - vieni in Serie A"/ "Ho trovato una famiglia - la Juventus". E su Dio e matrimonio... - : Cristiano Ronaldo: "Messi, vieni in Serie A". CR7 lancia la sfida alla Pulce e parla della Juventus: "Ho trovato una famiglia". E su Dio e matrimonio...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Meritavo il Pallone d’Oro. Ho una cosa da dire a Messi” : Juventus Cristiano Ronaldo – Dopo i primi mesi passati in Italia, sono finalmente arrivate le prime parole di un dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport analizzando tutto, dal passaggio alla Juventus, all’avventura finita al Real Madrid, fino alla […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Meritavo il Pallone ...

Cristiano Ronaldo : "La Juve come una famiglia. Messi venga in Italia" : E sul Pallone d'Oro , assegnato al suo ex compagno di squadra Modric, Cristiano ha detto: 'Io penso di meritarlo tutti gli anni, lavoro per quello, però se non vinco non è la fine del mondo. Rispetto ...