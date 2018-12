La nostalgia canaglia di Nanni Moretti

Recensione Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee - operazione nostalgia canaglia : Un vero e proprio tuffo nel passato quello che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee consente di fare ai giocatori e ai fan più stagionati. I simpatici e coloratissimi mostriciattoli partoriti dalla mente di Satoshi Tajiri tornano ancora una volta sugli scaffali questa volta in un'edizione alquanto particolare, che gli permette di essere sostanzialmente ovunque. La natura ibrida di Nintendo Switch, che miscela sapientemente la portabilità ...

nostalgia canaglia… : Non me ne voglia la memoria del nostro grande Giorgio Faletti se prendo in prestito per questo pezzo il nome della rubrica che curava per Autosprint. Ma Nostalgia CANAGLIA è proprio quello che mi viene in mente pensando alle righe che sto per scrivere qui di seguito. Sì perché nella vità, volenti o nolenti, capita […] L'articolo Nostalgia canaglia… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.