Koulibaly | Fiero del colore della mia pelle

Napoli - Koulibaly orgoglioso : "Fiero di essere senegalese - napoletano - uomo" : L'Inter di Luciano Spalletti ha vinto per 1-0 nel finale contro il Napoli di Carlo Ancelotti, rimasto in dieci per l'espulsione di Koulibaly. Il difensore senegalese, infatti, è stato mandato fuori ...