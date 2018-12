romatoday

: roma Incendio al Flaminio: appartamento in fiamme, sei intossicati. Fra loro una bimba - romatoday : roma Incendio al Flaminio: appartamento in fiamme, sei intossicati. Fra loro una bimba - romatoday : roma VIDEO | Paura al Flaminio per un appartamento in fiamme, le immagini dell’incendio - discoradioIT : RT @ilmessaggeroit: #roma, #incendio in appartamento al #flaminio: evacuati i piani alti del palazzo -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Una lingua di fuoco a rischiarare la notte del. Paura poco prima delle 20:00 di giovedì 27 dicembre per undivampato da undi una palazzina di sette piani in via ...