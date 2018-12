Cosa manca ancora perché la manovra diventi definitiva

Juventus - Marchisio : 'Mi mancava qualCosa - era il vostro abbraccio' : TORINO - ' So solo che mi mancava qualcosa, e che quel qualcosa era il vostro abbraccio. Da sempre e per sempre con la mano sul petto! '. Claudio Marchisio ringrazia su Instagram i tifosi della ...

Manovra approvata a colpi di fiducia : cosa c'è e Cosa manca nella legge di bilancio : A palazzo Madama la maggioranza va alla prova di forza e, saltando ogni discussione sulle misure che verranno presentate dal...

Juventus - Bonucci : 'I social devono educare. Gli haters? Si sfogano così perché gli manca qualCosa nella vita' : Bonucci ha, poi, definito qual è uno dei suoi obiettivi quando si affaccia sul mondo digitale: "Io credo che i social hanno anche un ruolo nell'educazione e, quindi, cerco di divulgare sempre ...

Renzi : “Mancano 14 giorni al termine e non abbiamo la manovra - una Cosa mai vista” : "Mancano 14 giorni al Capodanno e nessuno conosce quale sia davvero la legge di bilancio. È una cosa MAI vista. Faccio un appello ai parlamentari della maggioranza. A quei parlamentari che ci guardano imbarazzati perché si rendono conto di quello che sta accadendo ma cercano di minimizzare. Smettete di farvi trattare da spettatori e passacarte. Voi non siete le majorette di Salvini e Di Maio. Avete una dignità. Mostratela, se vi riesce", ha ...

Milan - ecco Cosa manca per il ritorno di Ibrahimovic : Zlatan Ibrahimovic aspetta un segnale . Secondo La Gazzetta dello Sport , l'attaccante svedese aspetta solo l'ultimo via libera da parte di Leonardo per il ritorno al Milan , per poi forzare la mano coi Los Angeles Galaxy e liberarsi, o in prestito di sei mesi, poi ...

L'Eredità - l'ombra grillina di Roberto Fico su L'Eredità di Flavio Insinna : Cosa manca a La Ghigliottina : Un'intromissione grillina a L'Eredità di Flavio Insinna . Si scherza, ovviamente. Ma tant'è: siamo alla puntata di mercoledì 28 novembre , alla Ghigliottina , il gioco finale del quiz pre-serale di ...

NoiPA - lo strano caso del mancato accredito : ecco Cosa è successo : Sono tanti i supplenti che in questi giorni stanno lamentando il mancato accredito dei propri stipendi da parte di NoiPA. La mancata erogazione è avvalorata anche da uno messaggio presente sul portale dei pagamenti dei dipendenti pubblici oramai da giorni. Il testo di quel messaggio, un po’ equivoco, recita testualmente: “non liquidato per capitolo incapiente”. NoiPA, lo stipendio non arriva sui conti correnti dei supplenti La permanenza di ...

Torino - i tifosi sono delusi ma la stagione è comunque ottima : ecco Cosa manca per svoltare [VIDEO] : Nella serata di ieri si è conclusa la 13^ giornata giornata del campionato, si sono affrontare Cagliari e Torino, 0-0 il risultato finale, giusto per quanto fatto vedere in campo, i bomber Pavoletti e Belotti non hanno inciso. La stagione del club sardo continua ad essere ottima, l’obiettivo della salvezza è a portata di mano e fino al momento il percorso in campionato può essere considerato positivo. Non sono soddisfatti invece i ...

NoiPa - stipendi e assegni familiari : Cosa fare in caso di mancato ricevimento - i chiarimenti : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, chiarisce la questione riguardante il mancato ricevimento degli assegni nucleo familiare, da parte di alcuni docenti e ATA. cosa fare se non è stato percepito l’assegno nucleo familiare Sulla pagina Facebook ufficiale, NoiPa ha provveduto a rispondere così alle diverse richieste di chiarimenti in merito alla mancata corresponsione degli ANF: ‘Ti consigliamo di rivolgerti: Alle ...

Raz Degan/ Da Paola Barale alla voglia di diventare padre : "E' una Cosa che mi manca…" - Costanzo Show - - IlSussidiario.net : Raz Degan torna in tv come ospite della puntata di mercoledì 21 novembre del Maurizio Costanzo Show, il talk Show condotto da Maurizio Costanzo su Canale 5

Inter - Luciano Spalletti : 'Var imprescindibile - dove non c'è manca qualCosa' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si è espresso in maniera favorevole al Var, lo strumento utilizzato su tutti i campi di Serie A per poter controllare eventuali azioni sulle quali i direttori di gara mostrino qualche perplessità. Per Spalletti la sua utilità ormai è fuori discussione. Il Var è stato uno degli argomenti trattati nella riunione che si è svolta poco fa tra le società di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri. Il tecnico ...

Bitcoin e adozione di massa : Cosa manca a Lightning Network : ... bensì aggiornando sui wallet di ciascuno, ed esclusivamente sui loro wallet, senza che il resto del mondo ne sappia nulla, le quantità di btc all'interno del canale che spettano a entrambi, oltre ...