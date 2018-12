Lorenzo | ' Ducati? Per due mesi re del mondo'

MotoGp – Lorenzo-Ducati - è già guerra? Jorge sincero : il tweet sulle affermazioni di Tardozzi è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo commenta con sincerità ed in maniera pungente delle recenti dichiarazioni di Davide Tardozzi, manager Ducati La stagione 2018 di Jorge Lorenzo non è stata troppo soddisfacente. Il maiorchino ha vissuto un anno travagliato in casa Ducati, tra netti miglioramenti, vittorie, piccole soddisfazioni, ma anche deludenti infortuni e brutte cadute che non gli hanno permesso di chiudere al meglio la sua avventura in ...

MotoGp – “Andavi come in bici sulla Ducati” : il botta e risposta ironico tra Jorge Lorenzo ed il fan su Twitter [FOTO] : Jorge Lorenzo su Twitter risponde ad un suo follower, l’utente lo accusa di ‘essere andato come in bici’ sulla Ducati l’anno scorso: la replica dello spagnolo Jorge Lorenzo è sempre molto attivo sui social ed in particolare su Twitter. Dopo aver postato il video della sua prima vittoria in Ducati, il pilota spagnolo ha commentato: “questo è uno stile selvaggio“. Un utente però, non condividendo il ...

MotoGp - rivelazioni shock di Lorenzo : “ho pensato al ritiro e son caduto in depressione. La Ducati? Non ha creduto in me” : Il pilota spagnolo ha lanciato l’ennesima frecciatina alla Ducati, svelando poi un sorprendente retroscena relativo alla scorsa stagione Il ritiro e, a stretto giro di posta, anche una leggera depressione. Una situazione complicata per Jorge Lorenzo, risolta grazie all’intervento della Honda, che gli ha concesso una chance da cogliere al volo. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha parlato del suo ultimo anno complicato, caratterizzato ...

MotoGP - Dovizioso : 'Anche con Lorenzo ero il pilota di punta Ducati' : MotoGP Ducati Andrea Dovizioso ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione di una sua visita alla Brembo, casa che fa 'frenare' tutti piloti della MotoGP. Il pilota forlivese della Ducati ha parlato dei recenti test di Valencia e Jerez, del nuovo compagno ...

MotoGp – Tensione tra Honda e Ducati per via di Lorenzo - Tardozzi senza mezze misure : “bravi a copiarci” : Interrogato sul nuovo rapporto tra Honda e Lorenzo, Tardozzi non ha lesinato una frecciatina velenosa al team giapponese Jorge Lorenzo ha cominciato un nuovo capitolo della propria carriera, passando alla Honda dopo due anni non proprio convincenti in Ducati. Il pilota spagnolo farà coppia con Marc Marquez, provando a contendere con la stessa moto il titolo al campione del mondo in carica. Sulla nuova avventura del maiorchino si è ...

MotoGp – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

MotoGp – Le strade di Ducati e Lorenzo si separano : il post d’addio di Paolo Ciabatti è : Paolo Ciabatti dice addio a Jorge Lorenzo con un dolce post sui social: le parole del direttore sportivo del team di Borgo Panigale E’ terminata l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: al termine di due anni complicati, fatti di difficoltà e di qualche grande soddisfazione, il maiorchino è pronto per salire in sella alla Honda, oggi e domani, nei test IRTA di Valencia. La Ducati non si è opposta e, così come accaduto due anni ...

MotoGp – La fan della Ducati spera nel ritorno di Lorenzo in ‘rosso’ : la risposta di Jorge fa sperare i tifosi : Jorge Lorenzo risponde su Twitter alla fan della Ducati che spera nel ritorno del pilota spagnolo nella scuderia di Borgo Panigale Jorge Lorenzo, dopo l’ultimo Gran Premio di stagione a Valencia, ha detto addio alla Ducati per abbracciare il suo nuovo progetto insieme alla scuderia Honda. Il pilota spagnolo ha più volte ringraziato però lo staff del team di Borgo Panigale per il trattamento riservatogli e non ha nascosto la ...

MotoGP : Ducati - Dall'Igna promuove Lorenzo : 'Bilancio positivo - ci ha fatto crescere. Bagnaia? Potenziale incredibile' : Alla vigilia dei testi di Valencia , in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche su skysport.it con il live-blog, il Direttore Generale Ducati Luigi Dll'Igna fa il punto sul 2018 appena concluso. Dai due anni con Lorenzo , che al Ricardo Tormo scenderà in pista ...

MotoGp – Michele Pirro saluta Lorenzo : il post del collaudatore Ducati tra ‘corna’ e raccomandazioni : Michele Pirro saluta Jorge Lorenzo dopo due difficili ma splendidi anni di collaborazione in Ducati E’ terminata ieri l’avventura di Jorge Lorenzo con la Ducati: dopo due stagioni complicate il pilota maiorchino è pronto ad iniziare la sua nuova vita con la Honda, dove condividerà il box col campione del mondo Marc Marquez. E’ tempo dunque di saluti nei box del team di Borgo Panigale: dopo le battute di Lorenzo, che ha ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Lorenzo in sella alla Honda - Yamaha forse con un motore nuovo e Ducati evoluta. Un assaggio di futuro : Tutto finito? Ancora no. Il GP di Valencia ha decretato il termine ufficiale della stagione di MotoGP ma i piloti e i team sono rimasti in Spagna, sul circuito Ricardo Tormo, per una due giorni di Test importante per provare le nuove moto o quanto meno del materiale in prospettiva 2019. Un campionato in cui le novità non saranno poche e dove forse l’interesse per l’iride potrebbe essere superiore all’anno corrente. Vedremo per ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e il saluto… malaugurante alla Ducati : “ecco cosa spero per il suo futuro” : Jorge Lorenzo e il saluto ironico alla Ducati: il maiorchino promette già battaglia alla sua ex squadra E’ finita ieri l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: il maiorchino ha disputato il suo ultimo Gp in sella alla Desmosedici Gp, ieri a Valencia. Un weekend caratterizzato dalla pioggia, più complicato del previsto per Lorenzo, che non ha ancora recuperato al 100% dal suo brutto infortunio. AFP/LaPresse Già da domani, Lorenzo ...