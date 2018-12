Un nuovo modo di disegnare le copertine

Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso atteso a gennaio dopo Trova un modo (audio e testo) : Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso dopo Trova un modo. Il brano arriva in radio dal 4 gennaio ed esprime vicinanza nei confronti di coloro che amano mettersi in gioco con sentimento in tutte le circostanze. Il singolo è estratto dal nuovo album 10, con il quale ha già conquistato il disco di platino e il disco d'oro a una sola settimana dal rilascio del nuovo lavoro che ha voluto anticipare con il singolo La stessa, ...

Left Alive : disponibile il nuovo trailer “Trova il modo per sopravvivere” : Left Alive è uno sparatutto d'azione e sopravvivenza realizzato portato da svelato da ">Square Enix e che possiamo vedere in esecuzione in un nuovo trailer.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enixc per tutti i dettagli sul gioco:Read more…

Nuova Skoda Scala : il nuovo modo di vivere le berline compatte [FOTO] : La Nuova berlina compatta 5 porte combina un nuovo linguaggio estetico a un elevato grado di funzionalità e a soluzioni di connettività allo stato dell’arte Forte di una Nuova personalità, nuove tecnologie e un nuovo nome, la Nuova Skoda Scala ridefinisce l’offerta del Marchio boemo tra le auto compatte. La berlina compatta 5 porte combina un nuovo linguaggio estetico a un elevato grado di funzionalità e a soluzioni di connettività allo ...

NBA - Flavio Tranquillo e un nuovo modo per misurare il ritmo e le scelte delle squadre : Un particolare su cui ha deciso di soffermarsi anche Flavio Tranquillo all'interno dello speciale pomeridiano dedicato alla NBA andato in onda su Sky Sport 24, in cui si prova a sviscerare un dato ...

Camping in Town e Plus Hostel : il nuovo modo di viaggiare è easy e di stile : Camping in Town Human CompanyFirenze Camping in Town Jolly Camping in Town, VeneziaRoma Camping in TownPlus Hostel di Human CompanyPlus Hostel BerlinPlus Hostel BerlinPlus Hostel BerlinPlus Hostel FlorencePlus Hostel PragueFreddo e voglia di partire. Sì, ma per dove? Città d’arte, natura, enogastronomia o metropoli? Non sempre una scelta esclude l’altra. Immaginate di essere a Roma, di concedervi qualche ora di shopping nelle vie migliori della ...

Sun – Days Counter and Remember offre un modo nuovo per ricordare gli eventi importanti passati e futuri : Sun - Days Counter and Remember è un'applicazione sviluppata da Simone Sessa che offre all'utente la possibilità di ricordare gli eventi importanti passati e futuri. L'app permette di visualizzare quanti giorni, settimane, mesi o anni mancano a un determinato evento, come un anniversario o una ricorrenza, e quanti ne sono passati dall'ultima volta e di aggiungere una foto ai vostri eventi, condividerli sui social usando l’hashtag ...

Da Torino e Roma un nuovo modo di essere cittadini : La nuova Italia nasce nelle piazze e ha l’energia delle donne. Altro che «Madamin». Ecco chi sono e che cosa vogliono due tra le tante promotrici delle ultime manifestazioni che da Torino a Roma hanno alimentato un nuovo attivismo civico....

Seat eXS KickScooter : il nuovo modo per affrontale la micro mobilità urbana [FOTO e PREZZO] : La Casa spagnola punta a diventare un riferimento per le soluzioni di mobilità elettrica in ambito urbano Trovare soluzioni efficienti a livello di mobilità è oggi tra le maggiori sfide da affrontare per le istituzioni e le case automobilistiche, per far fronte a nuclei urbani in continua espansione. Traffico, carenza cronica di parcheggi e zone a traffico limitato nei centri città sono solo alcuni degli ostacoli quotidiani per i ...

Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi - tutto in Material Design : Dopo la positiva esperienza sui dispositivi mobili, Google porta le schede per la Ricerca di alberghi anche sul desktop, tutto in Material Design. L'articolo Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi, tutto in Material Design proviene da tuttoAndroid.

«Personal documentation» : un nuovo modo per conoscere se stessi : Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! A volte, per conoscersi meglio, basterebbe poco: guardare come è composto il nostro armadio, osservare quali libri ci sono nella nostra libreria, contare quante volte al giorno diciamo una parolaccia. Ciascuna di queste operazioni comporta l’uso di «dati», piccoli elementi che ...

