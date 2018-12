Roma | il New York Times la boccia | “Una città in rovina”

'Accordo sulla manovra - niente infrazione' : svolta nelle trattative fra Roma e Bruxelles - Velvet News : Questa la precisazione fatta martedì sera 18 dicembre da fonti del Mef , il ministero dell'Economia, circa la trattativa sulla manovra di bilancio. Lo riporta il sito dell'Ansa. A questo punto ...

Roma-Genoa - Preziosi in esclusiva a Sportnews : “Dovevano vincere loro per evitare disordini” : ROMA GENOA Preziosi – Non è finito bene il match dell’Olimpico che ha chiuso la domenica calcistica. I giallorossi hanno incassato i tre punti con grande fatica e probabilmente con poco merito. Ad aggiungere sale sulla coda di un match tiratissimo la mancata concessione in pieno recupero di un rigore ai liguri, netto fallo di […] L'articolo Roma-Genoa, Preziosi in esclusiva a Sportnews: “Dovevano vincere loro per evitare ...

“Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili” : Pallotta tuona contro le fake news : Roma, James Pallotta ha parlato dell’indiscrezione infondata circolata in queste ore in merito alla cessione del club “Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili“. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, sulle voci di una cessione della Roma, al free press Leggo in merito all’articolo di Libero dove Sono alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non ...

Roma - Pallota smentisce la cessione del club : «Fake news» : Il patron giallorosso ha risposto alle voci circolate questa mattina in merito a una possibile cessione della società. L'articolo Roma, Pallota smentisce la cessione del club: «Fake news» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rievocazione della Brindisi Romana con il Gruppo Archeologico di Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Il Gruppo Archeologico di Brindisi, presenta ufficialmente la sezione "rievocatori". In questa occasione i soci rievocatori, in abito storico, illustreranno alcuni aspetti poco conosciuti del periodo ...

New School 2 : l'intervista di Cloe Romagnoli - Matteo Valentini - Edoardo Tarantini a Blogo (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della programmazione natalizia dei canali DeAKids, DeAJunior Super! e Alpha,abbiamo incontratoCloe Romagnoli, Matteo Valentini, Edoardo Tarantini, i giovani e amatissimi protagonisti della seconda stagione di New School, la fortunata serie di DeAkids.prosegui la letturaNew School 2: l'intervista di Cloe Romagnoli, Matteo Valentini, Edoardo Tarantini a Blogo (video) pubblicato su TVBlog.it 04 ...

Serie A - Udinese-Roma : tutte le news : La piattaforma satellitare trasmetterà infatti la gara in esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 202 , con il commento di Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini. In streaming, la gara potrà essere vista ...

Casting di Cineworld Roma per una serie Tv e per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni, curate da Cineworld Roma, per una nota e i teressante serie televisiva. Inoltre sono aperti i Casting per la realizzazione di un importante spettacolo teatrale dal titolo Gli Uccelli, tratto dal celebre saggio di Aristofane e con l'adattamento di Emilio Russo che ne è anche il regista. Lo spettacolo verrà messo in scena al Teatro Menotti di Milano, dove si terranno anche le audizioni e le prove. Una nota ...

Uomini e Donne news - la richiesta di Angela a Romano : Maria interviene : Uomini e Donne news: Angela fa una richiesta a Romano e Maria De Filippi decide di intervenire Maria De Filippi interviene, anche questa volta, a Uomini e Donne in una questione riguardante Angela del Trono Over. La dama sta creando non pochi problemi all’interno dello studio. Tutti sono contro di lei, in quanto le sue […] L'articolo Uomini e Donne news, la richiesta di Angela a Romano: Maria interviene proviene da Gossip e Tv.

Macro : il Miami New Media Festival è stato presentato a Roma : Il MNMF è giunto alla sua 13a edizione e ha riunito più di 250 artisti provenienti da 15 nazioni del mondo. Questo anno l'evento è iniziato lo scorso 2 ottobre a Miami, per raggiungere ...

Tragedia su un aereo da New York a Roma : italiano muore di malore : È stato improvvisamente colto da un malore mentre viaggiava su un aereo Alitalia da New York a Roma e per lui non c'è stato nulla da fare: un uomo italiano di 47 anni ha perso così drammaticamente la vita. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso in quota dei quattro medici presenti a bordo e che hanno provato a salvarlo in tutti i modi, servendosi anche di un defibrillatore.Il nostro connazionale, a quanto emergege, avrebbe accusato il ...

