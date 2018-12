Inter | il Real Madrid insiste | Perez vuole Mauro Icardi RUMORS

Gabriele Parpiglia Intervistato - dai reality a Barbara D’Urso : “ce l’ha con me” .Leggi le sue parole : A Canale Cinque i reality show sono all’ordine del giorno e Gabriele Parpiglia, intervistato da Today.it, ha svelato quale programma tornerà dopo L’Isola dei Famosi, fra il Grande Fratello e la tanto chiacchierata Fattoria.... L'articolo Gabriele Parpiglia intervistato, dai reality a Barbara D’Urso: “ce l’ha con me” .Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, reality.

LIVE Chievo-Inter in DIRETTA e tempo reale : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Inter, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona. La situazione di classifica è praticamente opposta per le due formazioni: il Chievo è ultimo a quota 4 punti, per effetto della combinazione della penalizzazione (-3) e dei sette pareggi senza vittorie, mentre l’Inter è terza con 32 punti, in una ...

Daniele Interrante : "Melissa Satta? Ingrata - le ho dato una mano a realizzare i suoi sogni" : «La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch'io ancora oggi mi chiedo perché... Ero io l'uomo». Così Melissa Satta, ospite da Chiambretti, ha parlato di Daniele Interrante, che ora risponde in esclusiva dalle pagine del settimanale Spy, in edicola con uno speciale natalizio venerdì 21 dicembre. «Quando ho visto il programma di Chiambretti, ho provato un dolore strano. A quelle parole ...

Mourinho all’Inter? Per i bookmaker l’operazione è realizzabile : Per i bookmaker l’Inter è una delle destinazioni più probabili di Mourinho dopo l’addio al Manchester United: le quote “José, torna a casa!”. Non pochi i tifosi dell’Inter che, soprattutto via social, hanno invocato il ritorno di Mourinho in nerazzurro, dopo l’addio traumatico al Manchester United. Suggestione non campata in area, se è vero che i trader Snai, solitamente attenti agli sviluppi delle ...

LIVE Slalom speciale Saalbach-HInterglemm 2018 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 10.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Saalbach-Hinterglemm 2018 Zwölfer, tredicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Mourinho - ritorno al passato? Lo Special One è nei pensieri di Real e Inter : Una voce che ha trovato facilmente eco nel mondo Interista. Ma il club, oltre a difendere Spalletti, preferisce soluzioni di maggiore prospettiva. Il feeling con il Cholo Simeone e Conte è noto a ...

«Meghan Markle sta lottando all'Interno della famiglia reale» : ecco cosa è accaduto dopo le nozze : Una delle esperte della famiglia reale, Penny Junor - autrice di diversi libri sulle teste coronate d'Inghilterra - avrebbe aperto gli occhi al mondo sulla difficoltà riscontrata dalla 37enne nell'...

Juventus-Icardi - sgambetto all’Inter? Ecco perchè si può realmente : JUVENTUS ICARDI- Continua la trattativa per il rinnovo contrattuale tra l’Inter e Mauro Icardi. Wanda Nara, ai microfoni di “Tiki Taka”, ha confermato che la trattativa sarebbe ancora in alto mare. Un rinnovo contrattuale che potrebbe costringere le due parti ad allungare i tempi lasciando la Juventus alla finestra. Di fatto come confermato da Wanda […] L'articolo Juventus-Icardi, sgambetto all’Inter? Ecco perchè si ...

Boscoreale - Droga dall'Albania - oggi i primi Interrogatori : Cannavacciuolo e Galletti non rispondono : Traffico di stupefacenti dalla penisola balcanica, non crolla il muro di omertà degli arrestati. Sono iniziati ieri mattina gli interrogatori a carico dei 21 indagati , solo 5 dei quali finiti in ...

Al via il valzer di panchine : Juventus - Inter - United - Real Madrid scattano per il nuovo allenatore [DETTAGLI] : E’ in corso una stagione molto importate, i campionati sono entrati nella fase decisiva. Nella giornata di oggi la clamorosa notizia del divorzio tra il Manchester United e José Mourinho, i rapporti non erano di certo idilliaci ma in pochi si aspettavano un ribaltone in questa fase della stagione. Lo United ha deciso di affidarsi ad un traghettatore fino al termine della stagione per poi regalarsi un allenatore di esperienza per la ...

Diretta sorteggio Europa League Napoli - Lazio - Inter in tempo reale dalle 13 : L'appuntamento con l'urna di Nyon è per le 13 . La composizione dei sedicesimi dell' Europa League vedrà tre italiane Interessate: Napoli e Inter , retrocesse dalla Champions, tra le teste di serie, e ...

Prima foto reale del Samsung Galaxy S10 : dettagli Interessanti : Che la curiosità degli appassionati di tecnologia si sia grossomodo concentrata sulla serie dei Samsung Galaxy S10 ormai non è un segreto: dopo avervi parlato ieri delle possibili colorazioni dei vari modelli (standard, plus, lite e ceramic), stamattina vogliamo concentrarci su quella che pare essere la Prima foto dal vivo del dispositivo, scattata all'interno di una metropolitana. L'immagine non è inconfondibile, ma il device protagonista ...

Inter - Bucchioni : 'Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid' : Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell'Inter e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si ...

Inter - Udinese 1-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] 39' nell'Udinese dentro Machis per Fofana 39' nell'Inter dentro Nainggolan per Politano 32' ammonito per ...