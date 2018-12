Il meteo di Natale

Previsioni meteo : Vigilia di Natale mite - poi ancora freddo/ Ultime notizie - Capodanno gelido sotto la neve : Previsioni meteo Vigilia, Natale e Capodanno: temperature miti, poi nuovamente il freddo fino all'ultimo dell'anno quando sono attese aria gelida e neve .

Previsioni meteo - è un Natale mai visto : milioni di italiani in spiaggia nel giorno di Vigilia - temperature fino a +25°C! : 1/19 ...

Previsioni meteo - l’Anticiclone di Natale porta super-caldo : +20°C anche al Nord - +25°C al Sud. E anche a Capodanno l’anomalia continua : 1/12 Lunedì 24 Dicembre: le temperature ad 850hPa previste per le ore 13:00 del ...