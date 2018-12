Regeni | scontro tra Parlamento egiziano e Ue sui diritti umani Castaldo M5s | “Sono in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 dicembre 2018)tra ile quello dell’Unione europea sul caso di Giulio. La risoluzione adottata giovedì 20 dicembre dall’assemblea di Bruxelles ha provocato la reazione del Cairo che, in una nota, ha attaccato parlando di “interferenze negli affari interni del Paese” e di un giudizio “parziale”. A loro ha replicato il vicepresidente Ue, nonché esponente M5s, Fabio Massimo: “Da loro”, ha detto in una nota, “ci aspettiamo collaborazione e non una reazione scomposta e superficiale come quella arrivata”. Proprio per cercare di arrivare a una svolta sul caso della morte del ricercatore morto in Egitto a febbraio 2016, il presidente M5s della Camera Roberto Fico, a fine novembre scorso, ha deciso di interrompere i rapporti diplomatici con il. Il gesto per il momento non ha avuto ...