Giallo Valmalenco | Mattia non si trova | ricerche sospese | ma le indagini continuano

Il Giallo di Mattia - scomparso in Valmalenco : i cani portano al rifugio : Sono trascorse 2 settimane da quando Mattia Mingarelli, agente di commercio comasco, ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane, 30 anni, approfittando del Ponte dell'Immacolata aveva raggiunto Chiesa in Valmalenco (Sondrio), dove i genitori hanno una baita, per concedersi una piccola vacanza sulla neve. Poi, dopo una breve escursione, è sparito nel nulla. Ora, i cani molecolari hanno fiutato una pista e puntano al rifugio Ai Barchi (dove il ...

Sondrio - Giallo a Chiesa in Valmalenco : agente di commercio in vacanza scompare nel nulla : L’ultima traccia che ha lasciato di sé è una foto pubblicata su Instagram in cui è ritratto il suo cane Dante in mezzo alla neve. Mattia Mingarelli, agente di commercio di Albavilla nel Comasco, sembra essere scomparso nel nulla. L’uomo, un 30enne alto e dal fisico asciutto, si trovava, come ogni anno in questo periodo, a Chiesa in Valmalenco, nota meta turistica montana in provincia di Sondrio. Infatti i genitori del giovane sono soliti ...