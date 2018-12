Ecotassa - Il Senato approva la soglia di 160 g km

Ecotassa - Manovra al Senato - il governo ottiene la fiducia sul maxi emendamento : Con 167 sì, 78 no e tre astenuti (il Pd, per protesta, non ha partecipato al voto), il governo ha ottenuto la fiducia sul maxi emendamento che contiene la famigerata Ecotassa per le auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. L'unica novità rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi è, come rivelato da Quattroruote, l'innalzamento da 45 a 50 mila euro (+Iva), cioè a 61 ...

L’Ecotassa per i Suv e il rapporto del Senato sul Russiagate : L’ecotassa sarà solo sui Suv e sulle auto di lusso, ha annunciato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha aggiunto: “Confermiamo l’ecosconto fino a 6 mila euro per le macchine elettriche e non inquinanti”. Di Maio ha annunciato tagli da un miliardo alle

Ecotassa verso le modifiche al Senato. Di Maio conferma : “Sulle auto delle famiglie non ci sarà” : All’interno del pacchetto di oltre cinquanta proposte di modifica del governo al testo della manovra fermo in Senato ci sarà anche la revisione dell’imposta sulle auto inquinanti, già nota a tutti come Ecotassa. Dopo le polemiche interne alla maggioranza e la protesta di Fca, che aveva minacciato di ritirare il piano di investimenti da 5 miliardi di euro annunciati per l’Italia, il vicepremier Luigi Di Maio aveva promesso: ...

Ecotassa - Il governo : "La norma cambierà in Senato". Vertice con costruttori e sindacati : Dopo l'annuncio-bomba di una nuova sovrattassa sulle nuove auto, proporzionale alle emissioni di CO2 e da applicare alle vetture immatricolate dal 2019 oggi arriva il primo dietrofront del governo. Il quale, di fatto, ne disconosce in parte la paternità e annuncia modifiche in Senato. Sì a incentivi per le elettriche, no a nuovi costi. La norma, accolta da una rivolta delle imprese, delle associazioni dei consumatori e dei sindacati, è ...

Ok alla manovra (che il Senato riscriverà) Adesso Conte deve convincere Juncker L’Ecotassa in forse e le altre misure votate : Il via libera della Camera con la fiducia. Al Senato saranno tagliati i fondi per «quota 100» e reddito

